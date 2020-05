Código para el IFE: Cómo cobrar el bono de $10.000 por cajero (guía paso a paso)

ANSES ya está empezó a contactar a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que optaron por cobrar el subsidio en cajeros automáticos. Los códigos sirven para dirigirse a las terminales habilitadas de las redes Link o Banelco y hay que activarlos para acceder al beneficio. Los inscriptos aprobados deberán respetar el cronograma de pagos establecido.

En la nota, la guía paso a paso para cobrar el IFE con código en el cajero y, si no lo recibiste aún, también te mostramos como obtenerlo.

Código IFE ¿cómo cobrar por cajero?

En primer lugar, hay que saber que no es el mismo código para cobrar por cada red de cajeros. Si elegiste Banelco, te va a llegar un código de 6 dígitos y si optaste por Link el código es de 8 dígitos. A continuación, la guía para cobrar en cada uno.

Cobro del IFE por red Banelco

1. Dirigite al cajero más cercano que tengas. Una vez allí pulsá INICIAR.

2. Presioná ORDEN DE EXTRACIÓN e ingresá tu número de DNI.

3. Ingresá el monto exacto a retirar ($10.000) y el código que recibiste de ANSES.

IMPORTANTE: el IFE se retira en un pago único. Por eso hay que especificar el monto exacto

4. Retirá el dinero.

Cobro del IFE por red LINK

1. Dirigite a un cajero automático LINK que sea "Punto Efectivo".

2. Elegí la opción OPERAR SIN TARJETA e ingresá tu número de DNI

3. Ingresá el monto exacto ($10.000) e ingresá el código de 8 dígitos de ANSES.

4. Retirá el dinero.

Fechas de cobro del IFE en cajeros

Las fechas de cobro del IFE por cajero automático son las mismas para ambas redes, LINK y Banelco

Terminación de DNI Fecha de Cobro

0 6/5

1 7/5

2 8/5

3 11/5

4 12/5

5 13/5

6 14/5

7 15/5

8 18/5

9 19/5

No me mandaron el código ¿qué hago?

ANSES envía los códigos de los beneficiarios aprobados vía SMS o e-mail. Si no recibiste un mensaje de texto, te recomendamos chequear la dirección de e-mail que ingresaste al hacer la inscripción. El organismo afirmó que podrían haber demoras en el envío de los códigos debido a la gran cantidad de destinatarios del subsidio. Por lo tanto, no te preocupes si no lo recibiste, todos los que fueron aprobados van a cobrar.

Si efectivamente no ha llegado, seguí los siguientes pasos para obtenerlo:

1. Dirigite a la página oficial de ANSES

2. Entrá a la sección del apartado MI ANSES

3. Una vez allí, consultá tus datos de contacto y domicilio. Si los datos son correctos, puede ser que el mensaje te llegue con demora.