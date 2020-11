Garrafa Social: ¿cuándo cobras en noviembre y cuánto con el aumento?

El mes pasado, el Gobierno Nacional decidió fijar nuevos precios de referencia para la garrafa que se vende en los barios y por ello decidió aumentar el subsidio que paga ANSES para los beneficiarios del programa Hogar.

¿Cuánto voy a cobrar por el Garrafa Social con este aumento?

El monto del subsidio se incrementó de $183 a $254. El objetivo es que los hogares que utilizan este sistema no queden alcanzado por la recomposición de valores.

Monto garrafa: $254

¿A partir de cuándo rige el aumento?

El aumento rige de manera retroactiva a partir del 1 de octubre. Es decir que si te pagaron $183 este mes, en noviembre debés cobrar $254 más la diferencia de $71.

¿Cuánto puedo llegar a cobrar en noviembre como máximo?

En noviembre podés cobrar como máximo $325.

¿Cuáles son los valores de referencia de las garrafas?

La norma fijó estos precios para las garrafas:

10 kilogramos: $359,62

12 kilogramos: $431,55

15 kilogramos: $ 539,44

En todos los casos significó un aumento de 25,4% en comparación con el último valor establecido en mayo del año pasado.



¿Qué es el programa Hogar?

El Programa Hogar es un Subsidio Social para la compra de garrafas en viviendas que no tengan conexión a la red de gas natural.

¿A quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar Anses?

Les corresponde cobrar el Programa Hogar Anses, a las familias que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no por algún motivo no estén conectados a la red de distribución domiciliaria de gas natural.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ningún integrante del grupo familiar podrá tener medidor de gas a su nombre.

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en la base de datos de ANSES .

. Se toman en cuenta los ingresos del grupo familiar, considerando el de mayor ingreso, que no deberá superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.

En caso que en la vivienda a recibir la garraf social resida una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no podrá superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Si la vivienda se ubica en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el mayor ingreso de habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.



¿Cuándo cobro la garrafa en octubre?



Este mes las personas que perciben el gas cobrarán el mismo día que las mamás perciben la Asignación Universal por Hijo y teniendo en cuenta el último número del DNI.



DNI terminado en Fecha de cobro

0 10/11

1 11/11

2 12/11

3 13/11

4 16/11

5 17/11

6 18/11

7 19/11

8 20/11

9 23/11



¿Cómo me inscribo por Internet?



Para inscribirte por Internet tenés que hacer este trámite:



Iniciar la solicitud



Ingresá con Clave de la Seguridad Social. Si no tenés Clave podés crearla en el momento.



Verificá y cargá tus datos



En la columna izquierda, elegí Programas > Tarifa Social.



Verificá que tus datos personales y relaciones familiares están actualizados. Luego de cargar tus datos de contacto, recibirás un código de confirmación al celular y al correo electrónico que hayas informado. Si no te llega el código utilizá la opción Reenviar Códigos.



Solicitá la Tarifa Social para Programa Hogar



Seguí los pasos del sistema. Debés elegir la opción Programa Hogar.



Finalizá la solicitud



Aceptá los Términos y Condiciones. Recibirás un correo electrónico con tu constancia de solicitud del subsidio para la compra de garrafas.



