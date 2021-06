Una de las medidas que tomó el Gobierno Nacional en medio de la crisis sanitaria y económica fue la extensión hasta el 31 de agosto del pago del Fondo de Desempleo, que se otorga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La prestación está destinada a sectores afectados y vulnerables, como por ejemplo aquellas personas que en medio de este contexto perdieron su trabajo. Sin embargo, ante la consulta de muchos beneficiarios se pudo observar que los montos de cobro han cambiado en el último mes.

¿Cuánto y cómo se cobra por Desempleo?

Los montos, tiempo y forma de cobro varían según los ingresos que se percibían en el empleo anterior y la antigüedad, o sea años o meses trabajados con aportes durante los últimos tres años.

Generalmente la prestación es de $6000 aproximadamente y en algunos casos un poco más. También hay que saber algunas diferencias entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores de la construcción:

Si trabajaban en relación de dependencia ➡ se paga el 30% aproximadamente de lo que ganaba el beneficiario, entre 2 y 12 cuotas mensuales. Las personas mayores de 45 años pueden percibirlo por 6 meses más.

➡ se paga el 30% aproximadamente de lo que ganaba el beneficiario, entre 2 y 12 cuotas mensuales. Las personas mayores de 45 años pueden percibirlo por 6 meses más. Construcción ➡ se calcula según ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 2 años y se otorgan entre 3 y 8 cuotas, tanto para trabajadores permanentes como eventuales o de temporada que desempeñaron sus funciones por un año. En este caso también cobran por 6 meses más las personas mayores de 45 años.

¿Por qué pagaron menos en junio?

Si bien se prorrogó la entrega de este fondo, sería por un monto menor. En algunos casos se abonó el 30% de lo que percibían antes.

Sin embargo, aquellos que están entrando por primera vez, recibirían el pago completo. Por el momento no se dio un comunicado oficial desde ANSES, pero no se recomienda hacer el reclamo porque no se trataría de un error, sino de un cambio en los montos.

¿Quiénes cobran hasta el 31 de agosto?

Todos los beneficiarios a quienes se les vencía la prestación entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2021. Esto quiere decir que lo van a cobrar un mes más, o sea hasta el 31 de agosto.

¿Todavía se puede acceder al Fondo de Desempleo?

Sí, la ayuda económica por desempleo está destinada principalmente a los trabajadores o trabajadoras despedidos sin justa causa, entre otros motivos. Además, el ministro de Trabajo Claudio Moroni anunció que se amplía el "seguro" para quienes terminaron su relación laboral de "mutuo acuerdo", quiénes también pueden acceder.

Cómo hacer el trámite (requisitos y documentación)

Se necesita presentar original y copia del DNI y de la documentación que acredite el desempleo (carta de despido, fin de contrato, etc.).

El trámite se hace por internet, ingresando en Atención Virtual con CUIL y Clave de Seguridad Social (se puede generar o cambiar en el momento). Luego se debe seleccionar "Iniciar Atención" ➡️ elegir "Prestación por Desempleo".

Los datos deben estar actualizados y se adjunta toda la documentación en la página.

Todos los requisitos y cómo completar el trámite paso a paso

¿Se puede reactivar la prestación?

Una persona que percibía el fondo de desempleo puede suspenderlo porque consiguió trabajo (es requisito en este caso darle de baja dentro de los 5 días hábiles), pero también puede reactivarlo si la situación es al revés.

Es decir que tenía la prestación y se quedó sin empleo nuevamente, se puede volver a percibir. El trámite requiere presentar la documentación de despedido y DNI y se realiza en Atención Virtual.

Importante: En algunos casos conviene iniciar una nueva prestación por desempleo que solicitar la reactivación. "Esto dependerá del tiempo transcurrido desde la suspensión y los aportes realizados por el titular", indica ANSES.

Asignaciones Familiares por Desempleo

A los beneficiarios de Desempleo les corresponde también percibir el pago de asignaciones familiares, lo que se puede solicitar en cualquier momento del transcurso de la prestación. Son:

Asignación prenatal: embarazo a partir de las 12 semanas.

Asignación Familiar por Hijo: con menores de 18 años o con discapacidad.

Ayuda Escolar Anual: por hijos escolarizados que cobran asignación por hijo.

Asignación Familiar por Matrimonio: cobran por única vez las personas que contraen matrimonio.

Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción: por única vez, por nacimiento o adopción de un hijo.