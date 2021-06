La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Educación dieron a conocer las fechas de cobro de Progresar en junio para las tres líneas de becas (nivel obligatorio, superior y Progresar Enfermería).

El calendario de pagos se da según la terminación del documento de cada beneficiario, quienes recibirán el importe que les corresponde en la cuenta bancaria. Pero, ¿Qué pasa con aquellos que todavía no reciben una respuesta a su solicitud? Hay una forma de averiguarlo.

Fecha de cobro progresar junio

En el sexto mes del año, los estudiantes cobrarán los siguientes días:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ jueves 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3 ➡ viernes 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5 ➡ lunes 14 de junio

DNI terminados en 6 y 7 ➡ martes 15 de junio

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 18 de junio

También vas a poder consultar el día en fecha y lugar de cobro ANSES. En el caso de recibir el mensaje "no se encontraron beneficios" quiere decir que no se ha asignado una fecha y puede que la solicitud aún no esté aprobada, aunque en ocasiones podría ser una demora en el sistema.

¿Cuánto voy a cobrar con Progresar en junio 2021?

Educación obligatoria: $3.600

Formación profesional: $3.600

Terciario: $3.600 (estudiantes de 1° y 2° año) y $3.800 (estudiantes de 3° y 4° año)

Carreras universitarias: $3.600 (1° y 2°), $3.800 (3° y 4°) y $4.600 (5° año)

Carreras terciarias - ex estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes): $3.920 (2° año) y $5.110 (3° y 4°)

Carreras universitarias - ex estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes): $4.340 (2° año), $5.740 (3° año), $7.490 (4° año) y $9.660 (5° año)

Enfermería terciario: $5.000 (1° año), $6.000 (2° año), $7.000 (3° año) y $8.000 (4° año)

Enfermería universitario: $5.000 (1° año), $6.000 (2° año), $7.000 (3° año), $8.000 (4° año) y $9.700 (5° año)

¿Pagan el retroactivo?

Según informó ANSES a diversos beneficiarios, en junio deberían cobrar la suma acumulada de abril, mayo y junio o de mayo y junio, dependiendo la fecha de inscripción y en el caso de no haber cobrado esos meses.

También se puede reclamar mediante el formulario de haberes impagos de ANSES, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos y la beca haya sido aprobada.

¿Cómo saber si mi beca fue aprobada?

Por un lado, al ingresar a la página oficial de Progresar, como también en la aplicación, los postulantes deben seleccionar "Inscripción nivel superior", "nivel obligatorio" o "progresar trabajo" según corresponda.

Deberán colocar usuario o número de CUIL y contraseña. Una vez ahí seleccionar "Estado de solicitud", donde pueden ver el mensaje "Resultado de la beca: tu postulación está siendo evaluada". De ser así, solo resta esperar a la aprobación de la postulación.

También puede figurar: "Resultado de la beca: Tu solicitud no pudo ser aprobada ya que, de acuerdo a la información registrada en ANSES, los ingresos de tu grupo familiar superan los 3 salarios mínimos, vitales y móviles". Esto quiere decir que dicho requisito para recibir la beca no fue cumplido y por lo tanto se rechaza la solicitud.

Otra forma de verificar es consultando mediante la certificación negativa ANSES.

¿Qué es la certificación negativa y para qué sirve?

La certificación negativa es un comprobante que emite ANSES y tiene una validez de 30 días. En el mismo se deja constancia que no registrás planes, como Progresar, para presentar en un trabajo o ante cualquier entidad que lo solicite.

Según pudo averiguar este medio, en este caso la certificación negativa sirve para verificar si realmente recibís la liquidación de Progresar. Si "Cobro Progresar" figura en color rojo, quiere decir que estás dentro del programa. Si no, significa que aún estás pendiente de evaluación o la solicitud fue rechazada.

En este ejemplo no hay liquidaciones de Progresar

En el caso de observar que figura la liquidación de Progresar en la certificación es recomendable seguir consultando el estado de solicitud y también comunicarte por teléfono a los números habilitados, donde lo pueden confirmar. Estos son:

130 de ANSES

0800-999-1066 Progresar

En cualquier de las líneas, ambas gratuitas, deberían informar si la postulación fue aprobada y cuál será la fecha de cobro.

CONSULÁ TU CERTIFICACIÓN NEGATIVA.

¿Me puedo inscribir a las becas Progresar en junio?

No, la inscripción a las becas cerró el 21 de mayo. Algunos beneficiarios sí pueden inscribirse a Progresar Trabajo para aprender diferentes oficios, mediante el cual se cobra aproximadamente $3.600 e incluye a las AUH. En este caso la fecha límite para postularse es el 30 de noviembre de 2021.