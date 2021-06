Declaración Jurada: cuándo cobrás si NO presentaste en abril

Este jueves empezó el cronograma de pagos del complemento que cobran millones de AUH por el 20% retenido del 2020. Se abona según terminación de DNI y muchos beneficiarios ya están recibiendo el mensaje de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con su fecha de cobro.

Sin embargo, esto es para todas aquellas que presentaron la Declaración Jurada en Mi ANSES hasta el 30 de abril. Entonces, ¿Qué pasa con los que hicieron el trámite después de abril o todavía no lo hacen? En esta nota respondemos las dudas.

¿Cuándo cobro si presenté la declaración después de abril?

Si presentaste pasado el 30 de abril, es decir en mayo o ahora en junio, desde ANSES indicaron que el complemento se abonaría en julio, siempre y cuando se cargue la declaración de forma correcta por cada hijo o hija.

Teniendo en cuenta las fechas de cobro del retenido en junio, se espera que el cronograma del próximo mes sea similar, de acuerdo con la terminación del DNI. Sin embargo, en un principio informaron que una vez hecho el trámite, se puede llegar a depositar a los 60 días corridos, por lo que es una posibilidad a tener en cuenta.

¿Cuándo cobro si todavía no hago el trámite?

Hasta el momento todo indica que también sería en julio, si se hace la gestión este mes. Pero resta esperar a que terminen de pagar los complementos de quienes presentaron antes del 30 de abril para tener nuevas fechas.

¿Cuánto voy a cobrar?

Por el retenido de 2020 se paga hasta $7083 por cada hijo o hija si percibiste AUH durante los 12 meses del año anterior. Para darte una idea, esto es lo que cobra AUH en total en junio (salario con aumento, complemento, Tarjeta Alimentar y descuentos por préstamo).

¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar la DDJJ?

La presentación de la Declaración Jurada se puede realizar hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, es recomendable hacer el trámite lo antes posible para recibir el dinero antes. Ahora bien, tenés que presentarla si durante el 2020 cobraste AUH, ya sea todo el año pasado, seis meses o tres. En estos últimos casos el importe va a ser menor.

Por otro lado, aquellas personas que entraron en 2021 en la AUH o AUE van a cobrar el retenido recién en 2022.

¿Cómo tengo que presentar la declaración?

El trámite es muy sencillo y se hace por internet a través de Mi ANSES, donde tenés que ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social. Si no tenés una o no la recordás, podés generarla en el momento.

Una vez dentro, hay que seleccionar la pestaña "Hijos" ➡ "Declaración jurada Libreta AUH 2020" (también podés encontrar el link directo en el inicio de Mi ANSES". Después se completa el formulario y listo. No es necesario hacer ningún otro trámite porque una vez completado el pago es automático según el cronograma que disponga ANSES.

Cómo completar la declaración PASO A PASO acá.

¿Qué significa este mensaje?

Si te figura que "tu CUIL no está vinculado a una Asignación Universal por Hijo" quiere decir que no cobrás actualmente AUH o que los datos del grupo familiar no están actualizados y por eso ANSES no tiene la información que necesita para pagarte el complemento.

Por eso siempre es importante mantener los datos actualizados, un trámite que también podés hacer fácilmente en Mi ANSES, donde figura de esta manera:

Consultas en Anses al Día

Te recordamos, además, que en el programa Anses al Día de El Ciudadano vas a poder preguntar y sacarte todas las dudas que tengas de ANSES en vivo. Lunes a viernes a las 14:00.