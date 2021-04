Bono de $1500 | ¿Por qué no está la plata en el cajero?

El objetivo de esta nota es llevarle tranquilidad a todos los beneficiarios de jubilados y pensionados que, por cobrar menos $30.855, reciben en abril un bono de $1500.

La situación que generó algunas está relacionada a la fecha de cobro del bono. El caso es que muchas personas, en su mayoría con Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos y Discapacidad), cobraron sus haberes y se percataron de que no tenían el dinero del bono. Sin embargo, esto no significa que no lo van cobrar.

El Ciudadano investigo esta situación y comprobó que el pago extra se acreditará en las cuentas a partir de la semana que viene.

¿Cómo ver la fecha de cobro del bono?

Ingresar en la aplicación MI ANSES Luego ingresar en "Jubilados y Pensionados" Hacer clic en "Consulta de Recibos" Seleccionar el mes de abril (4/2021)

Siguiendo estos pasos te aparecerá en pantalla el recibo del mes en el que se aclara que el bono se empieza a pagar el lunes 5 de abril.

¿Qué hacer si el 5 no te deposita?

En el caso de que no recibas el dinero, la falta puede responder a dos situaciones:

Percibís más de $30.855 por mes y el bono no te corresponde. Error de sistema. En estos casos es necesario descargar, llenar y presentar virtualmente el Formulario 6.5 de Haberes Impagos. Una vez presentado por internet y sin necesidad de sacar turno, el dinero se acreditará en la cuenta. Recomendamos hacer este trámite a partir del jueves 7 de abril y en adelante.

¿Cuándo pagan el próximo bono?

La segunda parte del bono se acreditará en forma automática y sin trámites de por medio a partir del día lunes 3 de mayo del 2021.

¿Cuándo pagan el bolsón alimentario?

Aquellos adultos mayores retirados o pensionados que cobran la mínima y están incluídos en el programa alimentario del Ministerio de Desarrollo Social, recibirán el pago alimenticio extra el mismo día en el que cobran sus haberes.

El bolsón alimentario antes se entregaba como mercadería pero con la llegada de la pandemia y el consecuente cierre de los centros de jubilados por la pandemia, las autoridades de gobierno determinaron que se acrediten $1800 en las cuentas de ANSES en representación del bolsón que ya no se puede entregar en forma personal.