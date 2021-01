Ya se puede sacar turno para créditos Anses

Tal como lo había anunciado este medio, el sistema de turnos para préstamos anses, regresó en el primer día del año.

Si bien la información no fue difundida en forma oficial, lo cierto es que desde ayer miles de jubilados, pensionados regulares, pensión a la vejez (PUAM) y personas con PNC ya pueden acceder al beneficio.

En esta nota, te explicamos el paso a paso para poder acceder a una cita presencial en una oficina de ANSES para que puedas hacer la verificación que te permite obtener dinero en efectivo a pagar en tasas muy bajas. (70% más barato que en el mercado bancario).

¿Cómo sacó turno para préstamo?

Por ahora solo pueden obtener turnos los jubilados, pensionados y pensionados no contributivos (discapacidad y madres de 7 hijos).

Para AUH y SUAF no hace falta sacar turno pero el sistema todavía no se habilita y según los operadores telefónicos del 130, los préstamos para asignaciones vuelven en febrero 2021.

1 - Entrar a la página oficial Anses (turnos préstamo)

2 - Seleccionar la prestación que te corresponde. (ejemplo: "Créditos ANSES para jubilados y pensionados).

3 - Leer los requisitos y bases de condiciones

4 - Hacer clic en el botón celeste "Sacar turno" (al final de la página)

Luego de seguir estos pasos, el sistema te muestra en pantalla el lugar y el horario disponible que te corresponde de acuerdo a tu zona.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Los montos a solicitar son los mismos que antes de que se cortara el beneficio y comenzara el período de gracia en el que no descontaron cuotas.

Los jubilados y pensionados dentro de SIPA pueden pedir $200.000 a pagar en hasta 60 cuotas.

Las Pensiones No Contributivas y Pensiones al Adulto Mayor pueden solicitar $70.000 a pagar en hasta 60 cuotas.

Información Importante

La Tasa es fija, en pesos y el sistema de amortización es francés. O sea que la cuota puede bajar con el paso del tiempo.

El préstamo tarda 5 días hábiles en acreditarse en la cuenta del beneficiario a partir del día en el que se autorizó en forma presencial con turno.

Si necesitas simular las cuotas en base a la cantidad de dinero que tenés pensado pedir, te recomendamos leer la siguiente información sobre cómo calcular el préstamo anses