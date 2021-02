Vuelven los Préstamos ANSES para asignaciones AUH y SUAF

Falta muy poco para que se habilite el sistema virtual para la entrega de Créditos ANSES por Hijo.

En esta nota, te comentamos todos los requisitos, montos, cuotas, tasas y toda la información necesaria para que estés preparada.

Ante todo hay que aclarar que no hay que sacar turnos y solo se podrán tramitar por internet.

¿Cuándo habilitan la página?

Según autoridades de ANSES consultadas por este medio, el sitio estará habilitado en las primeras semanas de marzo. A partir de ese momento, el sistema comenzará a entregar créditos a pagar en tasas congeladas.

¿Si ya tengo un crédito puedo sacar otro?

Si. Con una parte del préstamo nuevo, se cancela el crédito viejo. El resto del dinero te lo acreditan en efectivo a los 5 días haber realizado el trámite online.

Importarte: el valor de la cuota, en ningún caso, puede superar el 20% de lo que el beneficiario cobra mensualmente en ANSES.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Si bien este dato todavía no pudo ser confirmado por las autoridades, se especula con que los préstamos serán de entre $12.000 y $16.000 a pagar en hasta 60 cuotas con una tasa del 32% (TNA). Se podrá pedir un préstamo por cada menor a cargo.

¿Se cobrarán los intereses adeudados?

No. Uno de los beneficios del relanzamiento también incluye una quita de intereses sobre las cuotas que no se cobraron en el 2020. En el año de la pandemia, se activó el período de gracia y durante 9 meses no se cobraron las cuotas. Esta decisión afectará a las más de 5 millones de asignaciones que tomaron deudas crediticias en los últimos tres años.

¿Ya están descontando los préstamos del 2018 y 2019?

Si. Desde diciembre 2020 las autoridades de ANSES le pusieron fin al período de gracia. Por tal motivo, desde el último mes del año pasado, al 80% de las AUH y SUAF que sacaron préstamos, les están descontando entre $560 y $700 por mes.

¿Cómo sacar el préstamo?

Una vez que habiliten la página hay que:

Entrar en la página oficial de ANSES

Colocar la Clave de Seguridad Social o CUIL

Seleccionar Créditos para AUH o SUAF según corresponda.

Leer las bases y condiciones

Simular el préstamo para analizar cuotas pendientes y dinero a tu disponibilidad

Aceptar

El dinero se acreditará en la misma cuenta en la que cobras el beneficio en el transcurso de 5 días hábiles a partir del momento en que iniciaste el trámite virtual.