Si bien todavía no hay fecha confirmada para los Créditos ANSES anunciados por el gobierno en enero 2021, lo cierto es que se están generando algunos cambios en las plataformas de trámites virtuales que pueden dar algunos indicios sobre el día en el que se habilita la página para simular y tramitar adelantos de dinero en efectivo.

Novedades préstamos para asignación

En los últimos días, ANSES retiró la opción de créditos en la aplicación MI ANSES como así también la página oficial.

¿Esto qué significa?

Aunque no parezca, es una buena señal. Significa que la nueva plataforma se está actualizando y que en lo próximos días podría estar habilitada. Es importante destacar en este punto que los préstamos para AUH, SUAF y AUE solo se podrán tramitar en forma virtual y que ANSES no está dando turnos para entregar el crédito en forma personal.

¿Está confirmado el regreso de los préstamos para asignaciones?

Si. Según declaraciones ante la prensa por parte de la titular de ANSES, María Fernanda Raverta, "Nos encontramos trabajando en el relanzamiento de Créditos Anses para los y las titulares de Asignaciones Familiares". Sin embargo, la frase deja la duda de si las AUH podrán sacar créditos ya que solo dijo SUAF. Aquí es importante decir que la nueva gestión de ANSES no va a entregar préstamos a personas que no lo puedan pagar con el objetivo de que no se generen deudas como en el 2016, 2017 y 2018, tiempos en el que los beneficiarios tuvieron que recurrir a la usura para poder pagar créditos sociales.

Por otra parte, la página oficial de ANSES en el apartado de Préstamos para Asignación Universal por Hijo dice "Nos encontramos trabajando para relanzar el crédito". Es por eso que todo indicaría que los préstamos van a regresar para todas las asignaciones.

¿Cuándo habilitan la página o la plataforma?

Todavía no hay fecha confirmada pero teniendo en cuenta que los beneficios más importantes se habilitan a principio de mes (antes de la liquidación del mes siguiente: mayo) es muy probable que los créditos ANSES para asignaciones familiares y universales vuelvan durante la primera semana de abril 2021.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Si tomamos en cuenta que los últimos préstamos para asignación anunciados eran de $12.000 por cada hijo a pagar en hasta 48 cuotas, en función del índice inflacionario y el último aumento de haberes (8% marzo 2021), los nuevos créditos serán de $16.000 a pagar en hasta dos años.

¿Puede volver el periodo de gracia?

Si. Tal como sucedió en el 2020, de volver el aislamiento preventivo y obligatorio, ANSES podrá posponer el descuento de las cuotas manteniendo la tasa a la fecha de adjudicación.

¿Cómo serán las tasas?

Según comentaron las autoridades de ANSES cuando anunciaron el regreso de los préstamos, las tasas de interés rondarán el 32% (TNA).

En diciembre 2020 se reanudó el cobro de las cuotas de los Créditos ANSES con una baja en la tasa de interés. A partir de ahora la misma será del 32% (TNA*) para las y los titulares de Asignaciones

Asimismo, no se cobrarán los intereses generados durante la suspensión de las cuotas entre enero y noviembre de 2020.

Estas medidas impactan a más de 5 millones de beneficiarios y beneficiarias titulares de préstamos vigentes.