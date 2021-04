Desde El Ciudadano te contamos cómo hacer los trámites de jubilación ordinaria, PUAM, pensión por fallecimiento de una persona jubilada o trabajadora y para madres de 7 o más hijos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sin embargo, existen otros tipos de pensiones no contributivas que se pueden gestionar mediante ANSES. En este caso te explicamos cómo tramitar una Pensión No Contributiva por Vejez.

¿Qué es una Pensión No Contributiva (PNC)?

La PNC se dirige a personas que no cuenten con recursos económicos ni trabajo formal. Además, a diferencia de las pensiones contributivas, las no contributivas no exigen tener un mínimo de años de aportes para poder cobrar el beneficio, sino que justamente son destinadas a personas que no han podido aportar ni tienen la posibilidad de hacerlo actualmente.

PNC por Vejez

A quiénes está destinada

Está destinada a personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva, según indica la página web oficial de ANSES. En el caso de fallecimiento del titular, tiene derecho a cobrar la pensión su cónyuge o concubino/a mayor de 70 años, incapacitado/a y que haya convivido con el o la titular los últimos 5 años antes del fallecimiento.

¿Qué requisitos tengo que cumplir?

Tener 70 años o más.

Ser argentino o naturalizado, residente en el país por al menos 5 años antes de pedir la pensión.

Las personas extranjeras deben haber vivo en el país por 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar (titular ni cónyuge) una jubilación, pensión o cualquier otro beneficio contributivo o no contributivo de cualquier régimen.

No tener bienes, ingreso u otros recursos que permitan sostener económicamente a todo el grupo familiar ni parientes obligados a pasar por mes una cuota de alimentos.

No estar detenido.

En el caso de matrimonio, la pensión se puede solicitar solo para uno de los cónyuges.

Dos temas importantes a tener en cuenta:

La ausencia definitiva en el país hace perder el derecho a la pensión.

La PNC por vejez es incompatible con el cobro de jubilaciones, otras pensiones, PUAM, Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo.

¿Qué documentación Presentar?

Se debe presentar DNI (original y copia) y el formulario PS 6.18 "Solicitud de prestaciones previsionales", en el que hay que marcar la opción "OTRAS" en el tipo de prestación y después aclarar que es "Prestación por Vejez". Podés acceder al formulario haciendo click acá (disponible en el margen derecho de la pantalla).

¿Cuánto cobro con esta pensión?

El monto mensual a cobrar es el equivalente al 70% de un haber mínimo.

¿Dónde y Cómo hacer el trámite?

El trámite es presencial y sin turno en una oficina de ANSES cercana. A través de la página web, podés buscar la sucursal más conveniente de acuerdo a tu domicilio.

Después, se deberán seguir estos pasos:

1) Revisar los datos personales y relaciones familiares, para verificar que estén actualizados. Esta gestión se realiza en Mi ANSES, donde hay que ingresar con clave de seguridad social.

2) Si están actualizados deberás presentarte en la oficina de ANSES con DNI y formulario mencionados (PS 6.18) para iniciar el trámite. Si los datos no están actualizados, deberás presentar además la documentación personal del grupo familiar.

3) Asistir sin turno. Podés buscar la oficia de ANSES más cercana haciendo click acá.