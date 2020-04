Pagos ANSES Abril 2020 | Nuevas fechas y formas de cobro (todos los beneficios)

A raíz del comunicado en que la Admnistración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunciaba la apertura de los bancos para pagar prestaciones (jubilaciones, pensiones, desempleo, asignaciones + bono, etc.) por ventanilla, las sucursales colapsaron por la cantidad de gente que asistió formando largas filas. Por el peligro de contagio de COVID-19 a las personas de riesgo, esta situación es la que se buscaba evitar, y lo cierto es que muchos beneficiarios asistieron a los bancos aún contando con tarjeta de débito y pudiendo cobrar a través de cajeros automáticos.

Otras personas asistieron sin saber si cobraban o no, y esto ha empeorado y demorado el servicio de pago de haberes. En esta nota de El Ciudadano te recordamos las formas alternativas y nuevas fecgas de cobro de todas los beneficios de ANSES en abril para que no te acerques en vano a los bancos y recibas tu haber de la forma más rápida y segura posible.

IMPORTANTE: los bancos abrirán de forma excepcional el sábado 4 y el domingo 5 de abril de 9 a 16hs, sólo para pagar haberes a jubilados y pensionados.

Jubilaciones y Pensiones

La atención en sucursales bancarias tiene como prioridad la entrega de haberes a jubilados y pensionados que NO CUENTEN CON TARJETA DE DÉBITO o tengan dificultades para retirar el dinero en cajeros. Sobre esto es importante aclarar dos puntos:

Los jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito, pueden acercarse a un cajero de la sucursal de la entidad bancaria donde reciben el pago mensualmente para utilizar las terminales biométricas de ANSES, que permiten cobrar con el DNI y huella digital.

Quienes si tengan tarjeta de débito también pueden optar por realizar pagos sin efectivo. Se recomienda retirar dinero de cajeros automáticos sólo como última opción.

Nuevas fechas de cobro para jubilados y pensionados

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril - 0 y 1

Domingo 5 de abril - 2 y 3

Lunes 6 de abril - 4 y 5

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril: 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril: 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a $17.859 pesos

ATENCIÓN: a partir del 13 de abril, continúa el cronograma publicado por ANSES.

Ingreso Familiar de Emergencia (bono de $10.000)

El pago del Ingreso Familiar de Emergencia se divide en dos grupos de beneficiarios:

Titulares de Asignación Universal por Hijo - Asignación por Embarazo: cobrarán los $10.000 en la cuenta de ANSES donde reciben su haber mensual, por lo que no necesitan acercarse a sucursales bancarias.

cobrarán los $10.000 en la cuenta de ANSES donde reciben su haber mensual, por lo que Monotributistas A y B, trabajadores/as informales: los $10.000 se depositarán en un CBU que ANSES pedirá a los beneficiarios una vez que procese y filtre todas las inscripciones.

Fechas de cobro del IFE

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo:

Con tarjeta de débito (se deposita en cuenta): DNIs terminados en 0, 1, 2 y 3 ya cobraron hoy. DNIs terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobraran el sábado 4 de abril .

DNIs terminados en ya cobraron hoy. DNIs terminados en cobraran el . Sin tarjeta de débito (cobran personalmente): DNIs terminados en 0, 1, 2 y 3: cobraron hoy (3 de abril). DNIs terminados en 4, 5 y 6 cobran el lunes 6 de abril. DNIs terminados en 7, 8 y 9 cobran el martes 7 de abril.

Monotributistas y trabajadores informales: Por el momento, la fecha de cobro para este grupo es el miércoles 15 de abril

Asignación Universal por Hijo - Asignación por Embarazo - Asignaciones Familiares

Cobrarán su haber mensual en su cuenta bancaria, por lo que no es necesario acercarse a sucursales de bancos, a no ser que no dispongan de su tarjeta de débito por robo o extravío.

Para quienes si tengan su tarjeta, no es necesario retirar los haberes el mismo día del depósito, ya que estarán disponibles en las cuentas las 24hs durante todo el mes hasta el 12 de mayo.

Fondo de Desempleo

El fondo de desempleo es uno de los haberes que se pagan por ventanilla en sucursales bancarias a partir del 3 de abril. Que sea a partir de ese día no significa que sea el ÚNICO día para ir. Se puede recibir el pago a lo largo de todo el mes durante el horario de apertura de los bancos.