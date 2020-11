Caja Navideña de ANSES: ¿qué beneficiarios de la AUH la recibirán?

El Gobierno Nacional realizó varios anuncios para este fin de año con plus monetarios para los beneficiarios de la AUH.

En ese sentido, una de las propuestas que realizó Desarrollo Social de la Nación es la entrega de cajas navideñas.

Este beneficio no será para todo el universo de las personas que reciben la AUH pero si abarcará a muchos.

¿Quiénes recibirán la Caja Navideña de ANSES?

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que la Caja Navideña la recibirán las familias que concurren a los comedores o merenderos.

¿Cuántos beneficiarios en total recibirán este beneficio?

De esta manera, se repartirán 1,7 millón de cajas navideñas.

¿Cuántos productos tiene la Caja?

Este fin de año contemplará más de nueve productos típicos navideños como:

Pan dulce

Garrapiñada

Turrón

Sidra

El resto de los aumentos de la AUH

Para la Asignación Universal por Hijo el "bono de fin de año" se compondría de la siguiente manera:

Aumento haber mensual de AUH

Pago de la Libreta 2019

Aumento de la Tarjeta Alimentar (para chicos de hasta 6 años)

Aumento haber mensual de la AUH

La AUH volverá a subir en diciembre. Entendiendo que el último aumento fue en septiembre y los incrementos se dan cada 3 meses.

¿Cómo aumenta la Asignación Universal por Hijo?

La Asignación Universal por Hijo aumenta según la Ley de Movilidad. El nuevo Gobierno la suspendió a comienzo de año y por ello en el 2020 se ajustó por un decreto presidencial.

El cálculo de los aumentos según la ley volverá en 2021 según anunciaron desde el Gobierno.

¿Cuánto aumentará la AUH?

Cómo no hay ley, es imposible determinar el monto que el Gobierno destinará a la suba. Entendiendo los números inflacionarios y que el aumento de septiembre fue del 7%, la suba para diciembre debería ser superior al 10%.

¿Cuánto cobro con la AUH y cuánto podría cobrar?

Hasta noviembre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo van a percibir por mes el 80% de $3540.

1 hijo: $2. 832

2 hijos: $5664

3 hijos: $8496

4 hijos: $11328

5 hijos: $14160

En caso de decretarse el aumento del 10% el monto total se elevaría a $3900

Por ende, mensualmente un beneficiario de la AUH percibiría: $3120 por cada hijo.

Pago del 20% retenido por la Libreta 2019

El Gobierno Nacional informó que no hará falta presentar las libretas en 2020 para seguir percibiendo la Asignación Universal por Hijo pero dependiendo el año se paga el 20% retenido.

En este sentido tenemos que separar los años. Si bien no se perderá la AUH por no presentar las libretas, hay una que no pagará lo retenido según la publicación en el Boletín Oficial.

Libreta 2017

Si no presentaste la Libreta 2017 no vas a perder la AUH pero tampoco vas a percibir el 20% retenido.

Esto significa que para cobrar el 20% retenido del 2017, tenés que presentar la libreta.

Libreta 2018

Los que no presentaron la Libreta de 2018, no van a perder la AUH y sí van a percibir el cobro del 20% retenido pero solo por aquellas niñas y niños hasta los CUATRO (4) años de edad inclusive.

Esto significa que si tu hijo tenía más de 4 años en el 2018 y no presentaste la libreta, tenés que presentarla para cobrar el 20% retenido.

Libreta 2019

Los que no presentaron la Libreta del año pasado tampoco van a perder la AUH y también van a percibir el cobro del 20% retenido de todos sus hijos.

Esto significa que no hace falta presentar la Libreta 2019 para cobrar lo retenido.

¿Cuándo pagan la Libreta?

El Boletín Oficial informó que pagarán estas libretas en diciembre del 2020.

¿Cuánto voy a cobrar por la Libreta 2019?

Entendiendo que cada caso es particular ya que pueden aplicar descuentos o que algunos meses no hayan percibido la AUH, por el año completo 2019 el monto a cobrar ronda los $5500 y $6000.

Aumento de la Tarjeta Alimentar

El aumento de la Tarjeta Alimentar llegará en diciembre. El objetivo es que los beneficiarios puedan sumar dinero para pasar el fin de año.

¿De cuánto va a ser el aumento?

Actualmente percibís por este beneficio:

$4000 para quienes tienen un hijo de hasta 6 años

$ 6000 para quienes tengan dos o más hijos y permite comprar todo tipo de alimentos.

El aumento va a ser del doble de cada beneficio:

$8000 para quienes tienen un hijo de hasta 6 años

$ 12000 para quienes tengan dos o más hijos y permite comprar todo tipo de alimentos.

Anses al Día 17/11/2020 (repetición)