Bono de conectividad ANSES | Quiénes lo reciben y cuánto se paga

Ahora que se puso en marcha el calendario de pagos oficial de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un nuevo bono para determinados beneficiarios del organismo.

Se trata de un monto para aquellos que hasta ahora no recibieron una ayuda extra en los meses previos del 2021. En esta nota te contamos de cuánto es el bono, cómo y cuándo se paga y quiénes pueden acceder.

¿Qué es el bono de conectividad?

ANSES anunció que el pago llega para asegurar la conexión a internet de miles de estudiantes que, por el contexto ya conocido, pasaron a tener muchas clases virtuales, con lo cual es necesario estar conectado para seguir con los estudios.

En ese sentido, el bono sirve de ayuda económica para pagar un servicio de internet o bien mejorar el que ya tiene, lo que se puede llegar a sumar al Plan Juana Manso para obtener netbooks.

¿De cuánto es?

Se abonará a todos los que les corresponda $1000 extra que se suman a la ayuda mensual que reciben cada mes.

¿Quiénes lo reciben?

Los estudiantes que están dentro de las becas Progresar, o sea que estén inscriptas y aprobadas o directamente cuando hayan recibido la aprobación a su postulación y empiecen a cobrar la beca.

En ese sentido, alcanza a todas las líneas Progresar: Obligatorio (secundario), Superior (Terciarios y Universitarios), Enfermería y Progresar Trabajo.

El bono no está destinado a:

Jubilados y pensionados

Pensiones no Contributivas (PNC)

Asignaciones (AUH, SUAF, AUE, etc.)

¿Cuándo pagan el bono?

El pago se empezará a realizar en octubre junto a las fechas de cobro de las becas Progresar, que se dan por día según la terminación del documento. Como aún se desarrolla el cronograma de septiembre, los días de octubre todavía no se conocen y habrá que esperar a la primera semana del mes.

¿Se otorga por única vez?

No, se pagará todos los meses junto a los montos de las becas, o sea que deberán sumar $1000 más a lo que cobran por mes.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono?

No, no es necesario hacer ningún trámite adicional porque el pago será automático junto a la beca. Lo que deben tener en cuenta es tener la solicitud aprobada y, aquellos que no se hayan inscripto aún, hacerlo antes del 17 de septiembre, ya que se extendió el plazo máximo.

Fechas de cobro Progresar septiembre 2021

DNI 0 y 1 ➡ viernes 10 de septiembre

DNI 2 y 3 ➡ lunes 13 de septiembre

DNI 4 y 5 ➡ martes 14 de septiembre

DNI 6 y 7 ➡ miércoles 15 de septiembre

DNI 8 y 9 ➡ jueves 16 de septiembre

CALENDARIO ANSES SEPTIEMBRE 2021

¿Cuánto se paga por cada beca?

Los montos Progresar 2021 son:

Educación obligatoria: $3.600

Formación profesional: $3.600 (todos los niveles)

Terciario: $3.600 (estudiantes de 1° y 2° año) y $3.800 (estudiantes de 3° y 4° año)

Carreras universitarias: $3.600 (1° y 2°), $3.800 (3° y 4°) y $4.600 (5° año)

Carreras terciarias - ex estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes): $3.920 (2° año) y $5.110 (3° y 4°)

Carreras universitarias - ex estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes): $4.340 (2° año), $5.740 (3° año), $7.490 (4° año) y $9.660 (5° año)

Enfermería terciario: $5.000 (1° año), $6.000 (2° año), $7.000 (3° año) y $8.000 (4° año)

Enfermería universitario: $5.000 (1° año), $6.000 (2° año), $7.000 (3° año), $8.000 (4° año) y $9.700 (5° año)

MONTOS ANSES SEPTIEMBRE 2021

¿Hasta cuándo puedo acceder a las becas?

Después de que se anunciara la segunda inscripción del año, el Ministerio de Educación indicó que hay tiempo de postularse para las becas hasta el 17 de septiembre inclusive.

Inscripción a Progresar 2021

Para postularse hay que ingresar a la página oficial de Progresar y seleccionar en el inicio "Nivel Obligatorio" o "Nivel Superior" según corresponda. Se debe entrar con usuario y contraseña y luego completar los pasos que solicita el sistema con diferentes datos.

Inscripción Progresar paso a paso y cómo saber si te aprobaron la beca