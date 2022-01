Aumento del salario mínimo y Desempleo: fechas y montos febrero 2022

Dentro de poco llegan diversos aumentos relacionados a organismos como ANSES y otros dependientes del Gobierno Nacional.

Uno de los más importantes es el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), ya que con él se van a incrementar otras prestaciones. En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber.

¿Cuándo aumenta el salario mínimo?

El Salario Mínimo ya se había incrementado en diferentes tramos, por lo que el próximo llega en febrero 2022.

Se trata de la última etapa de aumento que arrancó en diciembre de 2021, según indicó el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

¿A quiénes beneficia?

A todos los trabajadores en relación de dependencia, registrados, ya que por ley les corresponderá el incremento.

Pero también a los beneficiarios de distintos programas sociales.

¿De cuánto es el incremento?

De acuerdo a lo que informó el consejo, en esta última etapa que comprende a febrero 2022, el salario mínimo estará en $33.000.

¿Qué planes aumentan en febrero 2022?

Junto al salario mínimo, son varios los planes o programas que van a tener novedades y cambios:

Aumenta la prestación por Desempleo

Aumenta Potenciar Trabajo

Aumenta el Plan Acompañar

Se actualiza el requisito de las becas Progresar, por ejemplo. Para poder acceder, el grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos, o sea unos $99.000 con el incremento.

¿A cuánto sube el Fondo de Desempleo?

Desde febrero 2022, la prestación por Desempleo tendrá estos montos:

Monto mínimo: $9167

Monto máximo a cobrar: $15.278

Para saber cuánto te corresponde cobrar, es importante recordar que es el 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses antes de que termine la relación laboral, o sea, que la perdona haya sido despedida.

¿Qué requisitos tiene y cómo acceder a la prestación?

En primer lugar, registrar por lo menos 6 meses de trabajo en blanco y con aportes en los últimos tres años.

Además, se debe presentar documento y la documentación que respalde que la persona fue despedida de su trabajo. Es decir que solo pueden acceder por despido y no si renunciaron.

El trámite se puede iniciar presentando los papeles a través de Atención Virtual, aunque también con turno previo en una oficina de ANSES.

¿Cómo y cuánto tiempo se cobra?

La cantidad de tiempo que pueden percibir la prestación por desempleo depende de los meses que hayan trabajado:

De 6 a 11 meses trabajados, cobran dos cuotas de desempleo.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas

De 24 a 35 meses: 8 cuotas

Más de 36 meses: 12 cuotas

Además es importante saber que los primeros 4 meses se cobra el 100%, del mes 5 al 8 el 85% y del mes 9 al 12, el monto es el 70%.

¿Se extendió el seguro de Desempleo?

No, desde ANSES dijeron que no se ha extendido y, de hecho, no hubo anuncios al respecto.

Solo siguen cobrando las personas que todavía tenían cuotas por percibir de la prestación.

¿El Fondo de Desempleo tiene complemento?

Si. Todas las personas que cobren el Fondo de Desempleo y tengan hijos menores de edad por los que reciben una asignación familiar, tienen complemento.

El mismo está confirmado en febrero 2022 y tiene dos montos: $4449 (tramo 1) y $3001 (tramo 2).

Aumento Potenciar Trabajo 2022

En febrero 2022 también está confirmado el aumento a Potenciar Trabajo. Cómo es la mitad de un salario mínimo, estaría entre $16.500 y $15.700.

Además es compatible con la AUH y titulares del Plan Acompañar.

¿Aumenta el Plan Acompañar?

Sí, porque se paga un salario mínimo durante 6 meses, por lo que en febrero será de $33.000.

Además, ya está la fecha de cobro. Será el 10 de febrero y, como novedad, las titulares pueden pasar a Potenciar Trabajo cuando terminen con el programa. Se espera que después el pase sea automático.

¿Cuánto y cuándo es el nuevo aumento de ANSES?

El próximo aumento de ANSES es en marzo 2022 por Ley de Movilidad. Se espera que sea del 12% aproximadamente y luego habrá más incrementos en junio, septiembre y diciembre.