Aumenta el salario mínimo: cómo beneficia a los planes de ANSES

Dentro de las nuevas medidas que planea lanzar el Gobierno Nacional, además del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2021, también sigue una serie de aumentos al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Ya tuvo varios incrementos y desde septiembre pasó a ser de $29.160. Pero lo que es más importante, estas subas benefician no solo a los trabajadores, sino también a beneficiarios de planes sociales.

¿Cuánto va a aumentar el salario mínimo?

El Ministerio de Trabajo decidió adelantar la reunión del Consejo del Salario, que definirá el incremento, para el martes 21 de septiembre. Si bien se determinará en esa fecha, el Gobierno Nacional planea una suba de 46% en el año para "ganarle a la inflación", o sea un 10% más de lo previsto.

De ser así, el salario mínimo pasaría a ser de $32.367 aproximadamente, pero deberá ser comunicado oficialmente.

¿Por qué aumentan algunos planes?

Hay algunos planes de ANSES y otros organismos cuyos montos se rigen por el salario mínimo. De esta manera, si sube el SMVM, también se incrementan los planes. En algunos casos se cobra la mitad del básico y en otras, se paga el total, o sea el equivalente a un salario mínimo.

A su vez, hay ciertas prestaciones que toman al salario como parte de los requisitos, como es el caso de las becas Progresar, ya que no se deben pasar los tres mínimos para poder recibirla.

¿Quiénes se benefician del incremento?

De esta manera, el aumento del salario mínimo va a beneficiar a principalmente:

Plan Acompañar

Potenciar Trabajo

Fondo de Desempleo

Becas Progresar

Puede ser que también afecte a otros planes porque generalmente se toma como referencia al salario mínimo.

¿Cuánto van a cobrar?

En el caso del Plan Acompañar, que se empezó a pagar en septiembre pero tuvo algunos atrasos, se cobra lo mismo que el SMVM, es decir $28.080. Desde septiembre pasa a $29.160. En el caso de que se acepte el aumento, pasaría a unos $32.367, aunque hay que recordar que se percibe solo por seis meses consecutivos.

En el caso de Potenciar Trabajo (la mitad del mínimo), actualmente está en $14.040. Si sube, alcanzará los $16.038. Por su parte, el Fondo de Desempleo paga entre $6000 y $10.000, por lo que se deberá calcular el incremento una vez que sea aceptado.

En el caso de las becas Progresar, si el mínimo pasa a $32.376, para poder recibirla el grupo familiar no deberá superar una suma de $97.128, lo que amplía la posibilidad para muchos estudiantes.

Importante: estos son montos estimados y no oficiales, ya que todavía debe ser definido por el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las otras medidas del Gobierno?

El Ejecutivo está cerca de lanzar el nuevo IFE 4 para trabajadores que no estén en blanco y que no tengan otros beneficios o planes. En el caso de jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) -que no serán alcanzados por el IFE- se planea pagar un nuevo bono de entre $5000 y $6000.

Por otro lado se esperan más aumentos a los trabajadores del sector público y privado, créditos a tasa cero, entre otras iniciativas.

¿Quiénes van a recibir por el IFE?

El nuevo IFE se pagaría en todo el país y principalmente a las personas que no tienen trabajo registrado o en blanco. En ese sentido, las AUH son compatibles, como también los titulares de las becas Progresar y la Asignación por Embarazo. También alcanzaría a los trabajadores de casas particulares, monotributistas de categorías A y B y del Monotributo Social.

No accederían las asignaciones familiares del sistema SUAF porque se trata de trabajadores en relación de dependencia y tampoco jubilados, pensionados o PNC. Para poder recibirlo, estos son los requisitos que se repetirían este año:

Ser trabajar informal, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Tener entre 18 y 65 años.

Ser argentino nativo o naturalizado y residente durante al menos dos años.

El titular o su grupo familiar no deben tener ingresos de trabajos registrados en relación de dependencia.

No deben ser monotributistas de categoría C o superior.

No ser beneficiario del Fondo de Desempleo.

No percibir jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas (PNC)

No ser beneficiario de otros planes sociales o salarios complementarios, como Potenciar Trabajo.

Importante: siempre hay que informarse de manera oficial y no dar información a terceros, ya que en los últimos días empezó a circular una nueva estafa por el nuevo IFE.

Además, es muy importante mantener los datos actualizados en Mi ANSES para poder cobrar el IFE, pero habrá que esperar para saber si hay que llenar formulario de inscripción o no.

¿Cuánto se va a pagar?

Por ahora no está confirmado el monto exacto, pero sí se sabe que se va a pagar más que el anterior. En el 2020 se pagaron $10.000, pero con la inflación la ayuda económica aumenta.

MONTOS ANSES SEPTIEMBRE 2021

Con respecto a las fechas de cobro, teniendo en cuenta que ya pasamos la mitad del año y se acercan las elecciones de noviembre, se espera el anuncio oficial y que se empiece a cobrar entre octubre y noviembre, pero resta que lo confirme el Gobierno.

CALENDARIO DE PAGOS ANSES SEPTIEMBRE 2021