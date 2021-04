El pago del bono de $15000 para algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo generó un gran malestar entre los territorios del país en donde no se hizo efectivo el pago. Hay presión de sectores para nacionalizar este beneficio pero aún no está confirmado.

Además, el confinamiento puede extenderse en mayo y por ende muchas personas van a a necesitar ayuda del Estado.

¿Algún extra para AUH confirmado en mayo?

En principio algunos sí recibirán se trata de aquellos beneficiarios del bono de $15000 (que vivan en el AMBA) con documentos terminados en 5, 6, 7. 8 y 9.

Estos beneficiarios recibirán el pago del bono extra en los primeros días de abril.

¿Puede extenderse el bono de $15000 a otras ciudades del país?

La excusa del bono de $15000 es que se pagaría en las ciudades que acatarán el decreto del Presidente para entrar en confinamiento a partir de las 20. En estos momentos solo sucedió en AMBA pero otras ciudades del país están analizando medidas similares y podrían solicitar este beneficio.

Además, políticamente también está jugando el bono de $15000, los legisladores de la oposición que representan a provincias también están presionando para que se abone a todo el país.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

El Gobierno confirmó que ampliará el número de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Se incorporarán las personas con discapacidad menores de 18 años. Si bien no se anunció la fecha de incorporación, puede ser que sea en mayo.

¿Cuándo pagan la Asignación de Salud del plan de los Mil Días?

Es una de las grandes incógnitas de ANSES. Si bien el proyecto establece una asignación única para chicos de la AUH menores de 3 años, no se ha dicho cuando se pagará.

¿Lo retenido de la libreta 2020 puede pagarse en mayo?

No, lo retenido de la Libreta 2020 no se pagará en mayo. Todavía no hay fecha pero entendemos que los $7800 pueden pagarse a fin de año, tal como sucedió el año pasado o como era antes a los 3 meses de la presentación de la Declaración Jurada.

La ANSES no ha dado información oficial sobre cuándo se pagará, pero de las 2 maneras excedería mayo.