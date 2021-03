A fines de diciembre del 2020, el Gobierno promulgó como ley el Plan de los 1000 días que tiene como objetivo ofrecer ayuda económica a las mujeres embarazadas y a las mamás que acaban de tener familia. Este programa establece varias ayudas económicas para las beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo.

En el tercer mes del 2021, todavía no está claro cuándo se van a pagar estos "extras" que ganaron los beneficiarios con la aprobación de la ley.

En esta nota de El Ciudadano vamos a analizar este programa que pagará una Asignación extra a millones de beneficiarios de la AUE y la AUH y vamos a tratar de especificar cuándo lo pagarán.

¿Qué es el plan de los 1000 días?

Según el texto aprobado en el Congreso, el proyecto busca afianzar el "derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad" para las "niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años", "personas que cursen embarazos de alto riesgo" o padezcan "trombofilia", "mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género" y "niñas y adolescentes embarazadas".

¿Cuándo se hace efectiva?

Esta ley se hizo efectiva a fines de enero, cuando se reglamentó.

¿En 2021 AUH y AUE van a cobrar más?

Sí, las beneficiarias que les corresponda el Plan de los 1000 días van a cobrar más a partir de este año.

¿Qué beneficio para la AUH y para la AUE tiene este plan?

Se extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE) , que pasará de tener seis mensualidades a nueve , para abarcar la totalidad de la gestación.

, que pasará de tener seis mensualidades a , para abarcar la totalidad de la gestación. Se a mplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que estaban excluidas de este beneficio.

a las personas beneficiarias de la , que estaban excluidas de este beneficio. Pagará una Asignación por Cuidado de Salud Integral para AUH con bebés de hasta 3 años.

¿Cuánto dinero más representaría para AUH o AUE este proyecto?

En este apartado vamos a hacer un cálculo aproximado de cuánto dinero más significaría que se apruebe este proyecto. Repetimos que son cálculos aproximados teniendo en cuenta lo que dice el proyecto.

Asignación por Cuidado de Salud Integral: $3.100 por año para AUH con bebés hasta 3 años.

9 mensualidades por embarazo: $9.000 más para las beneficiarias de la AUE.

Asignación por Nacimiento: $ 4.500

Asignación por Adopción: $25.929

De esta manera una mamá que perciba Asignación por Embarazo y posteriormente AUH cuanto tenga un hijo si se apruebe una ley cobrará cerca de $25.000 más entre el embarazo y el nacimiento.

¿Cuándo van a pagar estos extras?

Estos extras se van a pagar:

Las 9 mensualidades del embarazo: cuando se tramite el primer mes, se deberá abonar retroactivo por los meses anteriores.

Asignación por Nacimiento: el mes posterior al nacimiento del bebé

Asignación por adopción: el mes posterior a la adopción del niño

Asignación por Cuidado de Salud Integral: Este dinero extra para mamás con niños pequeños todavía no se establece, se especuló para marzo ya que coincide que a estos beneficiarios no se les abona la Ayuda Escolar pero no fue así.

Hay que esperar la comunicación de ANSES para saber cuando pagarán esta Asignación.