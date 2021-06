Desde ayer por la tarde empezaron a llegar las confirmaciones por el pago del monto retenido 2020. En junio, miles de beneficiarias Asignación Universal por Hijo, Embarazo o Discapacidad van a recibir pagos adicionales de hasta $7800. En el mismo mes, también llegarán otros pagos adicionales para asignaciones universales

Desde el 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria, el trámite de libreta familiar fue reducido a dos pasos: Formulario de Regularidad Escolar y Declaración Jurada. Este último te permite cobrar el 20% adeudado del año pasado.

Ya presenté la libreta ¿Cuándo cobro 2020?

El pago de la declaración jurada (DDJJ) se acredita a los 60 días corridos a partir de la fecha de presentación. Por ejemplo, si presentaste el nuevo trámite de libreta el 16 de abril, vas a cobrar el 16 de junio 2021 aproximadamente.

¿Quiénes van a cobrar la declaración jurada en junio?

Recibirán el pago, todas las mamás y papás que hicieron el trámite en abril en forma presencial o a través de la aplicación MI ANSES.

Importante: SUAF no cobra por presentar este trámite ya que percibe el pago completo, sin descuentos ni retenciones.

¿Cómo saber si me van a pagar en junio?

La única vía de comunicación que está dando este tipo de información es la atención virtual de ANSES. En el 130, por ahora, los operadores cuentan con información parcial sobre el tema pero no tienen fechas de cobro. Inclusive, por atención virtual tampoco tienen calendario por persona, pero si confirman el pago para este mes.

En este ejemplo, la madre presentó la declaración jurada en abril por tres chicos que cobraron AUH los 12 meses del año 2021.

¿Cuándo van a publicar las nuevas fechas de cobro?

A diferencia de otros meses, el cronograma de pago todavía no fue anunciado en las redes sociales ni en la página oficial de ANSES. Esta situación responde a la carga de nuevos ingresantes a los nuevos beneficios y refuerzos de emergencia. Sin embargo, por la misma vía de comunicación, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social comentaron que el nuevo calendario estará publicado el día sábado 5 de junio.

Importante: Si no ves fecha de cobro no significa que perdiste el beneficios. El sistema aún no se actualiza por demoras.

¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar DDJJ?

La fecha límite para no poner en riesgo la continuidad de la asignación es el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, te recomendamos que presentes la documentación lo ante posible para que puedas cobrar antes y hacer rendir mejor el dinero frente a un difícil escenario inflacionario.

¿Cómo presentar DDJJ en Anses?

A través de la APP MI ANSES ingresando con el CUIT o la Clave de Seguridad el trámite se realiza pocos minutos.

Buscar la sección "Hijos" Dentro de Hijos hacer clic en "Presentar DDJJ (decreto:xxx) Completar la declaración Hacer clic en "Enviar"

Si hiciste todo bien, por cada libreta (se presenta una por chico) te aparece un tilde color verde. Eso significa que en 60 días cobras.

¿Qué es la DDJJ de Anses?

Es un documento legal que certifica la identidad y la situación de cada uno de los menores bajo la protección social de la Asignación Universal por Hijo. Este trámite reemplaza a la antigua Libreta Familiar que condiciona el pago del monto acumulado del año anterior.

¿Cuánto pagan por hijo?

Si cobraste AUH los 12 meses del 2020, en junio 2021 vas a recibir $7800 pesos. Si cobraste 6 meses, vas a cobrar $3900. Si cobraste 3 meses $1950.