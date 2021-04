Trámite Libreta AUH | ¿Cómo solucionar "Sesión caducada"?

A todos los beneficiarios de ANSES que realizan trámites en forma virtual alguna vez, les ha pasado.

El inconveniente puede surgir en cualquier momento del proceso y está relacionado al tiempo de inactividad. Sin embargo en los últimos días, muchas personas empezaron a cargar la Declaración Jurada para cobrar $7800 de libreta 2020 y el problema de la sesión caducada se hizo más frecuente.

En esta nota, te mostramos cómo solucionar este problema de una forma muy fácil y rápida.

Sesión caducada: la solución

Es muy simple. Tan solo hay que actualizar la página (con la computadora usar la tecla F5 y con el celular deslizar la pantalla hacia abajo). Luego, el sistema te solicitará que escribas nuevamente tu Clave de Seguridad social (o CUIL) y listo, podés continuar con el trámite.

Importante: Si estás cargando los datos de la DDJJ para la libreta, te recomendamos que verifiques si cada chico tiene el tilde verde ✅ de trámite completo. En caso de que se reinicie el sistema (sesión caducada) el proceso podría perderse y tendrías que empezar de nuevo. Cada menor con AUH se carga por separado.

¿Cómo evitar este problema?

Sin importar el trámite que estés haciendo, el sistema se puede reiniciar por que los usuarios no realizan ninguna acción sobre la página (no mover el mouse, no hacer clic en ninguna parte, no mover la página en el celuar, etc). Entonces, al cabo de unos minutos, por cuestiones de seguridad la página se reinicia y la sesión caduca.

Por lo tanto, para evitar que esto suceda, recomendamos realizar cualquier tipo de acción (aunque sea innecesaria para el trámite) con el fin de que el sistema detecte que todavía estamos detrás de la pantalla y nuestros datos no corren peligro. La solución más simple desde el celular es tocar la pantalla cada 30 segundos como mínimo.

El proceso de la Declaración Jurada es simple pero solicita datos personales sobre los menores que las personas tienen que buscar en documentos físicos. Es ahí, cuando la sesión puede caducar