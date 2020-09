Todas las FECHAS ANSES | Cuánto y cuándo cobro en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó el cronograma de pago para octubre para beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo como también para Jubilados y Pensionados.

Este mes, dada la Emergencia económica, también hay pagos especiales como la Tarjeta Alimentar. ¿El Ingreso Familiar de Emergencia? Todavía no está confirmado.

Como es habitual en ANSES, los primeros en cobrar son los que perciben pensiones no contributivas, luego serán los jubilados que perciben la mínima. Después, será el turno de los beneficios sociales.

Las mamás y papás que perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y Salario Familiar (SUAF) reciben su beneficio económico el mismo día por el sistema CUNA.

ÍNDICE - Calendario de pagos de mayo

Pensiones no contributivas

Jubilaciones

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar

Tarjeta Alimentar

Ingreso Familiar de Emergencia

Asignación por embarazo

Asignación por prenatal y maternidad

Asignaciones de pago Único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)

Pensiones No Contributivas

DNI Fecha de cobro

0 01/10

1 01/10

2 02/10

3 02/10

4 05/10

5 05/10

6 06/10

7 06/10

8 07/10

9 07/10

¿Cuánto cobran las pensiones no contributivas?

Las Pensiones No Contributivas, como discapacidad y madre de 7 hijos, van a recibir $12.689,80.

Jubilados y Pensionados

En cuanto a los jubilados y pensionados hay que tener en cuenta el monto que reciben. Los que no superen los $20.374 percibirán su beneficio primero y los que cobran más de ese importe, cobran a fin de mes.

Menos de $20.374

DNI Fecha de cobro

0 08/10

1 09/10

2 13/10

3 14/10

4 15/10

5 16/10

6 19/10

7 20/10

8 21/10

9 22/10

Más de $20.374

Fecha de cobro

0 23/10

1 23/10

2 26/10

3 26/10

4 27/10

5 27/10

6 28/10

7 28/10

8 29/10

9 29/10

Cuánto cobran los jubilados con la mínima

Las jubilaciones mínimas dentro de ANSES reciben: 18.129

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar

El pago de este beneficio es por cada hijo (hasta 5 menores de 18 años)

0 08/10

1 09/10

2 13/10

3 14/10

4 15/10

5 16/10

6 19/10

7 20/10

8 21/10

9 22/10

¿Cuánto van a cobrar por las Asignaciones?

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Salario Familiar (SUAF) es de $$3.540

Para los que cobran Asignaciones familiares –con ingresos hasta $45000– recibirán ese importe $3540 por cada hijo.

En tanto las mamás o papás que reciben la AUH tienen que tener en cuenta que a ese monto se retiene un 20% mensual que luego se cobra acumulado presentando las libretas.

Esto significa que en abril una mamá recibirá $2.832 correspondiente a la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar tienen que tener en cuenta 2 cosas:

Si tienen el plástico

No tienen plástico

Con plástico

Las personas que sí tienen el plástico cobrarán el beneficio el tercer viernes de octubre. Este mes será el 16 de octubre.

Sin plástico

Los beneficiarios que no tienen la tarjeta física, recibirán el monto total del beneficio junto a la AUH y según el cronograma de ANSES.

Bono Extraordinario IFE

El Ingreso Familiar de Emergencia de $10000 no está confirmado, por ello no se sabe si se pagará o no.

Asignación por embarazo

DNI Fecha de cobro

0 09/10

1 13/10

2 14/10

3 15/10

4 16/10

5 19/10

6 20/10

7 21/10

8 22/10

9 23/10

¿Cuánto cobro por la Asignación por embarazo?

La Asignación por embarazo también cobrará $3540 al igual que la Asignación Universal por Hijo y al igual que este beneficio percibirá por mes el 80%: $2.832 y el resto acumulado cuando se produzca el nacimiento del bebé.

Asignación por prenatal y maternidad

Para mamás embarazadas que perciben un salario formal.

DNI Fecha de cobro

0 09/10

1 09/10

2 13/10

3 13/10

4 14/10

5 14/10

6 15/10

7 15/10

8 16/10

9 16/10

¿Cuánto cobro por la Asignación por prenatal?

La Asignación por prenatal también cobra $3540.

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Quincena 1: 06/10 al 10/11

Quincena 2: 22/10 al 10/11

¿Cuánto cobro por Matrimonio, Nacimiento y Adopción?

Matrimonio: $6.181

Nacimiento: $4128

Adopción: $24.694

Desempleo

PLAN 1

DNI Fecha de cobro