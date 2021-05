Tarjeta Alimentar: ¿Cuándo cobran quienes no tienen plástico?

Las últimas dos novedades desde el Ministerio de Desarrollo Social sobre la Tarjeta Alimentaria, tanto la ampliación de la edad hasta 14 años de los hijos a cargo como también la incorporación de millones de beneficiarios nuevos, llevó tranquilidad a todas las personas que pueden acceder a ella.

Sin embargo, también despertó algunas dudas en cuanto a las fechas de cobro y, sobre todo, qué pasa con los plásticos y cómo van a hacer los beneficiarios para cobrar el importe de la tarjeta.

En esta nota respondemos a la duda más frecuente en los últimos días, con el fin de explicar algunos cambios en la tarjeta para tener en cuenta.

¿Cuándo cobran quienes ya eran beneficiarios de la Tarjeta Alimentar?

El ministerio había dado a conocer que el pago se dividirá en dos fechas, para ordenar el cobro de los beneficiarios activos y los nuevos. En ese sentido, quienes ya cobraban la tarjeta, lo harán en la siguiente fecha:

Con plástico ➡ este 21 de mayo

Sin plástico (sin tarjeta física) ➡ la fecha estimada es a partir del 24 de mayo, siguiendo el cronograma según terminación de DNI. Es decir que cobrarían primero los terminados en 0. Hay que recordar que no es oficial y resta esperar la confirmación del ministerio.

¿Cuándo van a cobrar los nuevos ingresos al padrón?

Por una cuestión de actualización del padrón con los millones de nuevos beneficiarios y, se estima, a fin de poder abonar el pago de manera ordenada, los nuevos ingresos van a cobrar después de los beneficiarios tradicionales.

Ya sea con la tarjeta o sin ella, los ingresantes a la Tarjeta Alimentar cobrarían la primera semana de junio. Si bien se había anticipado que puede ser la última semana de mayo, a raíz de las dificultades de la pandemia para la entrega de tarjetas y demás, puede llegar a atrasarse unos días, o sea los primeros de junio.

¿Cómo van a cobrar los activos y los nuevos beneficiarios?

En cuanto a quienes ya cobraban el importe de la tarjeta (a partir del 24 de mayo aproximadamente) y no tienen el plástico, podrán cobrar a través de su cuenta bancaria en el caso de haber informado el CBU o a través del correo por DNI.

Los nuevos beneficiarios percibirán el importe junto a su cuenta de AUH o pensión de madres de 7 hijos. Conocé más información acá.

Montos de la Tarjeta Alimentar 2021

Por un hijo ➡ $6.000

Por 2 hijos ➡ $9.000

Por 3 hijos o más ➡ $12.000

Madres de 7 hijos o más con pensión no contributiva ➡ $12.000

¿Este mes se cobra con aumento?

Sí, a partir de este mes la Tarjeta Alimentaria se cobrará con aumento para todos los beneficiarios. El mismo se abonará a partir de las fechas mencionadas.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

Una duda muy frecuente surge entre quienes no cobran la tarjeta y no saben por qué. En primer lugar es necesario que, si cumplís los requisitos, tengas todos los datos actualizados en Mi ANSES, tanto personales como de vínculos familiares, ya que es lo que permite saber que estás en condiciones de cobrar la tarjeta. Hay que recordar que para acceder a la misma no se necesita hacer un trámite, sino que es automático, pero se insiste en la necesidad de tener los datos actualizados.

Debés ingresar a Mi ANSES con Clave de Seguridad Social y CUIL.

Sin embargo, para que sepas a quien le corresponde la tarjeta alimentar, estos son los destinatarios de la tarjeta:

Beneficiarios/as con hijos de hasta 14 años

Beneficiarias de AUE a partir de los 3 meses de embarazo

AUH por discapacidad sin límite de edad

Madres de 7 hijos o más que cobran pensión no contributiva