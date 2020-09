No presenté la libreta AUH: ¿cobro igual?

En estos días muchas mamás comenzaron a cobrar lo retenido por la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por ello se generó mucha desinformación.

¿Quiénes están cobrando en septiembre?

ANSES le confirmó a El Ciudadano que están cobrando lo retenido los que presentaron la libreta a comienzos del 2020. De esta manera están cobrando las libretas del 2019, 2018 o 2017.

ATENCIÓN: Si no te lo pagaron, tenés que estar tranquila. Hay tiempo para presentarla y por ende para cobrar las libretas

No presenté libreta: ¿cobro igual?

Mucha confusión se generó al respecto. ANSES confirmó que NO se pagan libretas a quienes no la hayan presentado. Si bien en un momento se especuló esta posibilidad, no se llevará a cabo.

¿Cuánto vas a cobrar por la libreta 2019?

El monto que se abona por las libretas depende de muchos factores, por ello esos números varían. Cómo máximo una madre puede cobrar cerca de $5000 por un chico por la libreta de 2019.

En este caso puede ser que se haya presentado una libretas de 2018 o 2017 que tienen montos inferiores.

Otro motivo es que pueden haber problemas de liquidación y que hayan liquidado solo una parte de lo que les corresponde. En este caso te recomendamos armarte de paciencia y llamar al 130

¿Podés perder la AUH por no presentar la libreta?

No. Entendiendo la imposibilidad de las mamás y papás de ir a completar los campos en los centros de salud y especialmente en las escuelas, la Administración Nacional de la Seguridad Social extendió los plazos para presentar la libreta del 2017 y 2018 hasta fin de año.

La del 2019 no tiene plazo de presentación todavía y se extiende más allá del 2020 el plazo para presentarla.

¿Voy a cobrar cuando presente la libreta?

Sí, después de 3 o 4 meses de presentada la libreta, vas a cobrar el importe retenido según el año de libreta que presentes.

Cómo presentar la libreta AUH por internet: guía paso a paso

1. Ingresá a esta página de ANSES y seleccioná la opción PRESENTAR LIBRETA

2. Ingresá con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

3. Revisá los datos (educación, salud y vacunación) que figuran sobre cada uno de los hijos. Si falta completar alguno, ingresá a GENERAR LIBRETA, imprimila y completá los datos faltantes con la información de la escuela o el centro de salud.

4. Una vez que la completaste y generaste, sacale una foto, ingresá nuevamente a la web y adjuntá el archivo en la opción SUBIR LIBRETA.