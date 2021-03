AUH Marzo | Cuánto cobras en total con aumento y pagos extras

Esta mañana empezaron a pagar la Asignación Universal por Hijo y hasta la semana que viene se seguirán acreditando los pagos.

En marzo llega el aumento del 8%, la Ayuda Escolar Anual 2021 (para chicos en edad escolar de 4 a 16 años) y la Tarjeta Alimentaria (solo para niños menores de 6 años)

AUH Marzo ¿Cuánto cobro en total?

A continuación los montos estimados de cobro ordenados por cantidad de chicos y edad.

En el caso de los chicos con AUH por discapacidad no hay límite de edad en relación a la Ayuda Escolar Anual pero sí en cuánto a la Tarjeta Alimentaria.

Con un hijo menor de 6 años

Estos son los que más dinero van a recibir ya que cobran escolaridad y Tarjeta Alimentaria.

AUH básico: $3360

Tarjeta Alimentaria: $6000

Ayuda Escolar Anual: $3115

Total: 12475

Con dos (o más) hijos menores de 6 años

AUH básico: $6720

Tarjeta Alimentaria: $9000

Ayuda Escolar Anual: $6230

Total: $21950

Con un hijo mayor de 6 años

AUH básico: $3360

Tarjeta Alimentaria: No cobra

Ayuda Escolar Anual: $3115

Total: $6475

Con dos hijos mayores de 6 años

AUH básico: $6720

Tarjeta Alimentaria: No cobran

Ayuda Escolar Anual: $6230

Total: $12950

Importante: La Ayuda Escolar Anual también puede cobrarse en abril 2021 y la Tarjeta Alimentaria se paga después del haber básico.

Nuevo padrón tarjeta alimentar

Este mes miles de niñas y niños van a ingresar al sistema de subsidios alimentarios. Para poder cobrar no hace falta hacer ningún trámite pero te recomendamos actualizar tus datos en Atención Virtual para que no se produzcan contratiempos y no dependas del cruzamiento de datos que en muchas ocasiones puede presentar fallas o demoras.

En el caso de los nuevos ingresos, los pagos se realizarán a partir de la semana que comienza el 22 de marzo y el dinero se acreditará directamente en la cuenta en la que habitualmente se cobra la Asignación Universal por Hijo.

En cuanto a los embarazos (pre-natal y plan de los 1000 días) también se va a pagar el complemento alimentario.

Préstamos para AUH

Según fuentes oficiales, este mes regresan los Créditos Anses para AUH y SUAF. Si bien las autoridades no especificaron qué día comenzarán a entregarse por Internet (no se puede sacar en una oficina), si se confirmó que en marzo ya se podrá acceder a los $12.000 por hijo a pagar en 60 cuotas.

¿Si tengo un préstamo puedo sacar otro?

Si. Siempre y cuando el monto total de la/las cuota/s no supere el 20% de lo que te paga ANSES todos los meses, vas a poder sacar un nuevo crédito aún teniendo cuotas pendientes.