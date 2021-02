ANSES AUH | Nuevo monto con: aumento, retención, créditos y ayudas

La Asignación Universal por Hijo y Embarazo recibirá un incremento del 8,12% en marzo 2021 y la nueva suma impactará sobre el monto retenido 2021 a cobrar en el transcurso del año.

Gracias a la aplicación de la Ley de Movilidad, todas las madres y padres sin trabajo formal anotadas en ANSES, van a recibir más dinero.

Además en tercer mes del año, también se comienza a pagar la Ayuda Escolar Anual y también se siguen descontando créditos obtenidos en el 2018 y 2019.

En esta nota, te comentamos los montos finales retenidos y mensuales por hijo a cobrar este año y en marzo respectivamente.

¿De cuánto será el monto retenido AUH 2021?

Con el incremento anunciado en el boletín oficial los montos retenidos del 2021 para AUH y AUE a cobrar en el último trimestre del año serán de $9648 por chico y de $31428 por cada menor con alguna discapacidad.

La cuenta incluye los 12 meses de este año.

¿Cómo cobrar el retenido 2021?

Por ahora no se sabe si hay que presentar la libreta o no para poder cobrar. Lo cierto es que, de acuerdo a las declaraciones de algunos funcionarios, en marzo o abril se conocerán detalles sobre la obligatoriedad de la presentación de la libreta. Este tema está en duda ya que el gobierno quiere implementar el cruzamiento de datos entre varias dependencias del estado para que los beneficiarios no se tengan que movilizar en tiempos de Covid-19 y de paso tengan un trámite menos que hacer.

¿Cuánto cobra AUH marzo 2021? (monto total)

Con el incremento la Asignación Universal por hijo queda en $4.017 por hijo y la prestación por discapacidad sube a $13.092. Sin embargo dichas sumas se verán afectadas por la retención del 20% a liquidarse a fin de año. De esta forma, el monto de bolsillo final para marzo 2021 será de $3.215 y por hijos discapacitado $10.475.

¿Cuánto cobra AUH con descuento por créditos?

Teniendo en cuenta los descuentos por Préstamos ANSES a los $3.215 hay que restarle $560 de la cuota. En total de mano con descuento por créditos AUH y AUE van a cobrar $2655 aproximadamente.

Importante: En marzo vuelven los Créditos ANSES para AUH, AUE y SUAF. Los mismos solo se podrán tramitar por internet (mi anses, página oficial y atención virtual).

¿Cuánto cobra AUH con tarjeta alimentaria y descuento por préstamo?

Si el beneficiario tiene un hijo menor de 6 años y debe cuotas de créditos va a cobrar $8.655 por niño. En el caso que no tenga deudas crediticias pendientes debería recibir $9.215.

En el caso de que el beneficiario tenga más de un hijo menor de 6 años va recibir y créditos pendientes va a recibir $10.655 y sin préstamos $11.215 por chico.

Importante: En marzo se renueva el padrón de Tarjeta alimentaria para todas las AUH y AUE que ingresaron al sistema social entre abril 2020 y febrero 2021.