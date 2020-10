Libreta AUH: ¿Qué demora tiene el pago del dinero retenido?

La rutina diaria de las mamás que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) cambió durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Muchos beneficiarios esperaban hasta octubre para presentar la Libreta de la AUH para cobrar en diciembre. Pero este año puede ser que el pago de la Libreta se demore un poco.

Es sabido que en septiembre y octubre los beneficiarios están percibiendo la Libreta en tandas y por ello los que la presenten en estos meses deberán esperar un poco más de lo habitual para percibir el dinero retenido.

Voy a presentar la Libreta ahora: ¿Cuándo cobro?

Habitualmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social demora entre 60 y 90 días en pagar la Libreta. Esto quiere decir que si la presentás en octubre podés cobrar en diciembre o enero.

Con el aislamiento, estos números se han extendido considerablemente y vamos a dar un ejemplo claro: en septiembre pagaron la mitad de las libretas presentadas a comienzos de 2020. Es decir, demoras de 6, 7 y 8 meses.

Esto quiere decir que si la presentás en octubre, puede ser que cobrés en marzo o abril del año próximo, entendiendo que continúe la situación sanitaria argentina tal como está.

Es por ello que recomendamos desde El Ciudadano que presentés la libreta cuanto antes.

¿Cómo tengo que presentar la Libreta?

Debido a la pandemia de coronavirus la manera más rápido para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es hacerlo por Atención Virtual

Cómo presentar la libreta AUH por internet: guía paso a paso

1. Ingresar a esta página de ANSES y seleccionar la opción PRESENTAR LIBRETA

2. Ingresar con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

3. Revisar los datos (educación, salud y vacunación) que figuran sobre cada uno de los hijos. Si falta completar alguno, ingresá a GENERAR LIBRETA, imprimila y completá los datos faltantes con la información de la escuela o el centro de salud.

4. Una vez que la completaste y generaste, sacale una foto, ingresá nuevamente a la web y adjuntá el archivo en la opción SUBIR LIBRETA.

¿Qué es la Libreta de la AUH?

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la manera de comprobar de que las mamás cumplen con todos los requisitos indispensables para sus hijos y cobrar el beneficio.

Los requisitos son:

Educación

Salud

Vacunas

¿Qué pasa si la presento?

Cuando presentas la libreta, acreditas que tus chicos están yendo a la escuela, se hacen los controles médicos y tienen todas las vacunas. Además, cobrás el 20% retenido mensualmente para que justamente acredites esto una vez por año.

¿Qué pasa si no la presento?

Si no la presentás, tenés varios años para hacerlo, podés perder la AUH. Esto significa que perdés el beneficio hasta que la presentes y retornen los pagos.

La libreta de que año se vence en diciembre

Tenés tiempo hasta el último día hábil del mes de diciembre para presentar la Libretas de 2017 y 2018 y continuar cobrando la Asignación mensualmente.

Es decir que si no presentás antes de fin de año las libretas de estos años perdés temporalmente la AUH hasta que hagás el trámite.

¿Quiénes están cobrando el monto retenido en octubre?

ANSES le confirmó a El Ciudadano que están cobrando lo retenido los que presentaron la libreta a comienzos del 2020. De esta manera están cobrando las libretas del 2019, 2018 o 2017.

¿Quiénes tienen que presentar libreta?

La Libreta la tienen que presentar las beneficiarias de la Asignación Universal. Esto es para que el Estado confirme que los chicos cumplen con la escolaridad, los controles de Salud y la Vacunación de los chicos.

¿Cómo calculo cuánto me tienen que pagar?

Esta es talvez la pregunta más frecuente de los beneficiarios que perciben la AUH y por ende, cobran el retenido por la Libreta una vez por año.

Hay que tener en cuenta ciertos números para cobrar

1) Lo que recibís por mes es el 80% de tu asignación habitual, el resto es lo que te pagan acumulado.

Por ejemplo:

Si cobraste $2000, el acumulado de ese mes es de $500.

Por la libreta 2019: Entendiendo que cobraste los 12 meses consecutivos de enero a diciembre el monto a cobrar es cercano a los $6000.

2) Si cobraste la AUH por 12 meses consecutivas

En este caso tenés que tener en cuenta que la Libreta se paga retenido anual pero puede ser que un mes no hayás cobrado o por qué tu pareja consiguió trabajo en blanco o por cualquier otro motivo.

Eso lo tenés que descontar. Para saber cuántos meses cobrás, tenés que sumar lo retenido desde la última presentación de la libreta hasta esta.

"Saqué la cuenta y estoy cobrando menos"

Las personas que no están cobrando el total de la libreta se debe en parte a que ANSES está depositando la libreta en partes. En estos momentos está pagando la libreta 2019 hasta mayo.

En octubre deberían cobrar la diferencia.

No me dan turno en ANSES: ¿Cómo puedo presentar la libreta?

Si no están dando turnos en ANSES podés presentar la libreta a través de Internet y hasta con el celular.

No presenté libreta: ¿cobro igual?

Mucha confusión se generó al respecto. ANSES confirmó que NO se pagan libretas a quienes no la hayan presentado. Si bien en un momento se especuló esta posibilidad, no se llevará a cabo.

¿Cuánto vas a cobrar por la libreta 2019?

El monto que se abona por las libretas depende de muchos factores, por ello esos números varían. Cómo máximo una madre puede cobrar cerca de $5000 por un chico por la libreta de 2019.

En este caso puede ser que se haya presentado una libretas de 2018 o 2017 que tienen montos inferiores.

Otro motivo es que pueden haber problemas de liquidación y que hayan liquidado solo una parte de lo que les corresponde. En este caso te recomendamos armarte de paciencia y llamar al 130.

Anses al Día 21/10/20 (repetición)