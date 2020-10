Libreta 2020 AUH: ¿se cobrará sin presentarla y a fin de año?

En la presentación del nuevo millón de beneficiarios que se sumaron a la Asignación Universal por Hijo (AUH) el Presidente, Alberto Fernández, se tomó un momento llevar “tranquilidad” a quienes no pudieron cumplir con los requisitos que la AUH impone a los padres por el impacto de la pandemia de coronavirus.



El Presidente garantizó que el Estado les dará "tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación".

La propia ANSES reconoció que fue modificado el sistema por el cual mensualmente se pagaba el 80% de la asignación y, como condición para recibir el 20% restante, los padres debían acreditar asistencia a la escuela y a los controles de salud.

¿Qué significa esto?

En un principio no se han dado mayores detalles pero significaría por única vez que la Libreta 2020 no haría falta para cobrar lo retenido.

Otro indicio de esto fue que esta libreta nunca apareció como opción a completar en la página web de Mi ANSES.

¿Cómo acreditará el Estado los controles de Educación y Salud?

El Estado acreditará los controles de Educación y Salud realizando un cruce de datos con los Ministerios Proviciales para asegurarse que los chicos hayan cumplido esos requisitos.

¿La libreta 2020 puede convertirse en el bono de Fin de año?

Entendiendo que no se va a pedir como requisito para cobrar lo retenido la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puede pagarla cuando considere.

Esto le permitiría a la Administración Nacional de la Seguridad Social pagar un bono de fin de año con dinero que igual tendría que pagar más adelante.

Es decir adelantar un pago pero, a la vez, inyectar de dinero a los beneficiarios en un momento en el que lo necesitan.

¿De cuánto será la Libreta 2020?

Entendiendo que el monto retenido no es constante si no que va aumentando a medida que van pasando los meses. Se promedio un importe retenido de enero a diciembre de $700.

Esto daría que el importe retenido de la libreta 2020 rondaría más o menos los $8000 en caso de que hayás percibido la Asignación Universal por Hijo todos los meses y sin interrupción.

¿Qué pasará con los vencimientos de la Libreta 2017 y 2018?

Estas libretas se vencían en diciembre. Entendiendo esta nueva medida, se estima que no se cancele la AUH por no presentarlas pero no está del todo claro si se abonará lo retenido por las libretas de años anteriores.

Quiero presentar la libreta igual: cómo lo puedo hacer por Internet

Cómo presentar la libreta AUH por internet: guía paso a paso

1. Ingresar a esta página de ANSES y seleccionar la opción PRESENTAR LIBRETA

2. Ingresar con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

3. Revisar los datos (educación, salud y vacunación) que figuran sobre cada uno de los hijos. Si falta completar alguno, ingresá a GENERAR LIBRETA, imprimila y completá los datos faltantes con la información de la escuela o el centro de salud.

4. Una vez que la completaste y generaste, sacale una foto, ingresá nuevamente a la web y adjuntá el archivo en la opción SUBIR LIBRETA.

¿Qué es la Libreta de la AUH?

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la manera de comprobar de que las mamás cumplen con todos los requisitos indispensables para sus hijos y cobrar el beneficio.

Los requisitos son:

Educación

Salud

Vacunas