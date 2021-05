Junio 2021: aumentos para AUH, AUE, jubilaciones y pensiones

A raíz de la Ley de Movilidad en el país, que implica el ajuste trimestral de las diferentes prestaciones que cobran los beneficiarios a través de ANSES, en junio de 2021 las personas jubiladas y pensionadas, aquellos que cobren AUH o AUE y demás beneficios percibirán los ingresos con aumento.

Hay que recordar que en marzo se otorgó el aumento del 8%. En esta nota de El Ciudadano vamos a anticipar el incremento y los montos aproximados, ya que aún no hay confirmación oficial sobre los pagos del próximo mes.

¿Quiénes van a cobrar con aumento en junio?

Jubilados

Pensionados

Pensiones no contributivas

AUH

AUE

Plan de los 1000 Días

¿De cuánto es el incremento?

Se estima que el próximo aumento para el sexto mes del año será del 10%, siempre teniendo en cuenta los índices de inflación y la fórmula de actualización de los ingresos. En el caso de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, depende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec.

El 50% depende de dichos índices, que son comparados y el mayor se aplica a la movilidad jubilatoria. La otra mitad depende de ANSES y los aportes.

Montos aproximados con aumento

Nuevamente hay que aclarar que los montos siguientes son estimados de acuerdo al porcentaje de aumento que se espera (10%), pero siempre hay que esperar el anuncio oficial, que será informado previamente.

AUH, AUE y Plan de los 1000 Días

Según los valores actuales, sumando el 10% el monto aproximado será de:

1 hijo: $3.240 (actual). Con aumento: $3.564

$3.240 (actual). Con aumento: $3.564 2 hijos: $6.480. Con aumento: $7.128

$6.480. Con aumento: $7.128 3 hijos: $9.720. Con aumento: $10.692

Importante: Si tenés préstamos otorgados que estás pagando mensualmente, hay que descontar a estos montos el importe de la cuota.

Jubilaciones y pensiones

Las personas que cobren la jubilación o pensión mínima, que es de $23.120, podrían cobrar en junio $25.432 si se otorga efectivamente el 10% de aumento.

Aquellas personas que cobren más de $23.120 (mínima actual) también deben sumarle el 10% a sus haberes, al igual que los beneficiarios de las pensiones no contributivas.

¿Habrá nuevos aumentos este año?

Así como se dio la actualización en marzo y próximamente en junio, se espera que los nuevos aumentos se den en septiembre y diciembre del 2021.

Fechas de cobro mayo

Recordamos, por otro lado, que está publicado el calendario de pagos de mayo para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. En la mayoría de los casos comienza el lunes 10 de mayo.

Cronograma de pagos jubilaciones y pensiones acá.

Cronograma de pago asignaciones acá,

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los beneficiarios de las asignaciones familiares no verán el aumento en junio debido a que ANSES abona los incrementos con un retraso de dos meses. Lo mismo sucedió con el 8% de marzo, que recién se vio impactado en los recibos de haberes en mayo.

¿La Tarjeta Alimentaria tiene aumento?

No, la tarjeta alimentaria no percibirá el incremento de junio y aún no se ha comunicado oficialmente cuándo podrían llegar a actualizarse los montos. Por el momento se debe calcular el aumento en el pago mensual de AUH, AUE, Plan de los 1000 Días, Jubilaciones, Pensiones y Pensiones no contributivas (PNC).

El monto para la tarjeta continuará igual hasta que se informen cambios ($6.000 por un hijo de 6 años o menor y $9.000 por dos o más hijos menores de 6 años).Vale recordar también que solo cobran la Tarjeta Alimentaria: AUH, AUE y AUH por discapacidad.