Libreta AUH | Cuánto y cuándo vas a cobrar el 20% retenido del 2019

En los grupos de Facebook y WhatsApp dedicados a la consultas ANSES se repite, una y otra vez, la misma pregunta: ¿Cuándo se cobra el 20% retenido de la Libreta de Asignación Universal por Hijo?.

La necesidad de respuesta es muy grande ya que hay miles de mamás que ya presentaron todos los papeles y todavía no cobran nada. Inclusive hay chicas que entregaron en tiempo y forma (diciembre 2019) y todavía no les depositan el monto retenido. También están los casos de las madres que se demoraron un poco y con la cuarentena no pudieron terminar el trámite.

En fin, para aclara las dudas de todos los casos, El Ciudadano te informa las fechas aproximadas de cobro y los montos por hijo.

MUY IMPORTANTE: Para entregar la libreta 2019, todavía tenés tiempo. Por la cuarentena, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre. Por eso te recordamos que mientas dure la cuarentena (se acaba de extender por dos semanas más) no vayas al centro de salud ni a la escuela para hacer firmar los formularios. Los hospitales y salitas son espacios de alto riesgo de contagio y los colegios están cerrados. Lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa y no movilizarte. Te van a pagar igual, tarde, pero te van a pagar aunque no hagas el trámite.

¿Cuándo se paga el 20% retenido de la libreta 2019?

Según informaron desde ANSES, la prioridad de pago es para el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto tiene sentido ya que se prioriza una ayuda de $10.000 que representa mucho más dinero que el que te corresponde por libreta.

Lo cierto es que las demoras llevan entre 5 y 6 meses, cuando lo normal son 3. Por lo tanto a continuación te comentamos los meses en los que deberías recibir el dinero en función de las demoras que se produjeron por la pandemia.

Si presentaste la libreta en diciembre: vas a cobrar en junio 2020.

Si presentaste la libreta en enero: vas a cobrar en julio 2020.

Si presentaste la libreta en febrero: vas a cobrar en agosto 2020.

Si presentaste la libreta en marzo: vas a cobrar septiembre 2020.

Si no la pudiste presentar por el coronavirus, vas a cobrar en octubre 2020 sin hacer ningún tipo de trámite.

¿Qué pasa si cobro y después no presento la libreta?

Anses tendrá el derecho de quitarte el beneficio y te lo puede descontar de futuros haberes, bonos u otros beneficios. Por lo tanto, te recomendamos que vayas sacando un turno para terminar de presentar la libreta o bien te bajes la aplicación MI ANSES para que la puedas cargar por ahí. La verdad es que hasta que no abran los colegios y las salitas estén dedicadas a otra cosa, no vas a poder presentar nada hasta que termine la cuarentena.

¿Cuánto vas a cobrar por la libreta 2019?

A continuación las cifras de cobro finales (no tienen aumento) a pagarse entre junio y octubre 2020.

Por 1 chico: $6.064

Por 2 chicos: $12.128

Por 3 chicos: $18.192

Por 4 chicos: $24.256

Por 5 chicos: $30.320

Por 6 chicos: $42.448

Por 7 chicos: Cobra PNC

Si necesitas presentar la libreta 2017 y/o 2018 todavía estás a tiempo y el trámite se puede hacer online. Si es tu caso, te recomedamos que leas la siguiente nota que hicimos hoy para todas ustedes. 👇