AUH + Bono diciembre 2020: quiénes cobrarán cerca de 30.000 pesos

El Ejecutivo Nacional informó que no habrá bono para beneficiarios de la AUH pero sí confirmó que pagará el 20% retenido del 2019 si necesidad de presentar la libreta lo que se transforma en un plus de fin de año sin que las arcas del Gobierno se recientan tanto ya que tarde o temprano lo iban a tener que abonarA este pago hay que agregarle otros 2 bonos plus de fin de año el aumento de la AUH que fue de un 5% y que duplican el pago de la Tarjeta Alimentar.