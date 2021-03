Nuevo padrón: fechas confirmadas para Tarjeta Alimentar marzo 2021

A través de las redes sociales (cuenta oficial), ANSES y Desarrollo Social presentaron el calendario definitivo de cobro de la Tarjeta Alimentar que reciben todas las AUH y SUAF por embargo con chicos menores de 6 años.

En marzo se mantiene el aumento del 50% decretado desde febrero 2021 y los montos quedaron configurados en $6000 por un niño y $9000 por dos o más.

Fechas de Cobro - Plan Alimentar (marzo 2021)

Como todos los meses el pago se realizará en dos grupos: las asignaciones que cuentan con el plástico (tarjeta física) y las que no lo tienen.

Con el plástico

Este grupo recibirá la carga el viernes 19 de marzo.

Sin el plástico

Los beneficiarios con DNI 0, 1, 2, 3 y 4 van a recibir el dinero el viernes 12. El número 5 el lunes 15, el 6 cobra martes 16, 7 miércoles 17, 8 jueves 18 y 9 viernes 19.

Importante: Los nuevos ingresos integrados en la última actualización del padrón (marzo 2021) van a recibir el dinero en sus cuentas hasta que les llegue la notificación de Correo Argentino con fecha de entrega del plástico.

¿Por qué no cobro la Tarjeta Alimentar?

De acuerdo a diversas investigaciones realizadas por este medio, la mayoría de las personas que cumplen con los requisitos y no reciben el beneficio, tienen el mismo problema: no han actualizado sus datos en ANSES. Esta situación por ejemplo, puede generar demoras en el traspaso de una SUAF a AUH y mientras no se efectúe el cambio por cruzamiento de datos, el beneficiario no va a ser empadronado. La solución en este punto es actualizar toda la información personal (laborales, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc) y de tus hijos (declaración jurada) para que el sistema te entregue automáticamente el complemento alimentario que otorga el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Argentina Unida.

¿Cómo actualizar mis datos sin turno?

La forma más conveniente teniendo en cuenta el panorama sanitario de pandemia, es realizar el trámite por Atención Virtual de Anses.

Ingresar en www.anses.gob.ar/av Seleccionar Acreditación de datos personales y familiares que se encuentra en el menú "Otros trámites"

Novedades Nuevo padrón 2021

De acuerdo a información recolectada del programa por streaming "Anses al Día", los operadores telefónicos de Desarrollo Social dicen que "por ahora no hay fecha de actualización de padrones por el plan alimentario". Por el contrario, desde ANSES confirmaron la actualización para marzo 2021.

Lo cierto es que a la fecha, todavía no se conoce la lista oficial pero eso no significa que los nuevos ingresantes no vayan a cobrar este mes.