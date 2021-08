AUH | ¿Por qué figura un monto más alto de deuda por créditos ANSES?

Aunque los créditos ANSES aún no vuelven para las asignaciones, sí hay muchas titulares que todavía están pagando las cuotas, que se descuentan de los haberes de cada mes.

En los últimos días, hubo algunas dudas sobre los montos que figuran al hacer la consulta particular que cada beneficiaria puede hacer con su número de CUIL. En concreto, pueden haber observado que el valor de lo que deben por un préstamo es más alto que otras veces, pero no quiere decir que estén debiendo más.

¿Por qué figura que debo más por un crédito?

Si bien a muchas mamás o papás con la Asignación Universal por Hijo (AUH) que están pagando cuotas de un crédito les figura un monto mayor de deuda, no quiere decir que estén debiendo más. De hecho, si no han podido solicitar nuevamente préstamos porque no están habilitados, no puede figurar una deuda más alta.

Lo cierto es que muchas veces puede haber errores en el sistema y lo más probable es que el monto que figura, esté equivocado. Pero hay una solución para saber exactamente cuánto debés.

¿Cómo saber cuánto debo por un préstamo?

En este caso, para saber el verdadero saldo de la deuda por créditos hay que hacer la consulta en Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social y siguiendo estos pasos:

1) Seleccionar "Iniciar atención".

2) Elegir en el listado "Asesoramiento o consulta".

3) Verificar que los datos personales sean correctos.

4) Cargar la documentación correspondiente (DNI la mayoría de las veces) y escribir el mensaje con la consulta. Generalmente desde ANSES se responde al correo electrónico, por eso es importante tener siempre los datos actualizados.

Importante: Atención Virtual funciona de 00 a 20 y recibe hasta 60.000 trámites diarios.

Otra forma de consultar el saldo de la deuda es ingresando a la página oficial de Créditos ANSES:

1) Ingresar con número de CUIL.

2) Seleccionar "Consultar".

3) Vas a ver el monto a cobrar con el descuento.

Importante: si guardás captura de pantalla del cobro mensual, vas a poder revisar cuánto cobraste el mes pasado y así verificar lo que te descontaron por la cuota.

¿Cómo sé cuántas cuotas tengo que pagar?

Para saber cuánto dinero adeudas, tenés que hacer un cálculo. Hay que dividir el monto total de la deuda en 560 (que es lo que se descuenta por mes por cada hijo en préstamos de 36 cuotas o en 670 (por cantidad de hijos) si lo solicitaron en 24 cuotas.

Por ejemplo: Si deben $10000 y lo sacaron en 36 cuotas, debe 18 cuotas.

$20000 en 36 cuotas = deuda de 36

¿Cuánto se descuenta en cada cuota?

Entre $500 y $700 aproximadamente, aunque esos valores pueden variar. En septiembre, que AUH cobra con aumento ($4040), aquellas que estén pagando un préstamo pueden llegar a cobrar alrededor de $3480.

¿Qué pasa con los créditos ANSES para AUH?

Desde ANSES se aclaró que por el momento no vuelven los préstamos para las asignaciones. Sí pueden solicitar los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC).

Cómo pedir un crédito ANSES paso a paso

¿Cuánto cobra AUH con aumento en septiembre?

El próximo mes, las titulares van a recibir la asignación con aumento del 12,39%, o sea que van a cobrar $4040 o $3480 aproximadamente si están pagando un préstamo. Además van a cobrar Tarjeta Alimentaria y el acumulado del 20% solo si presentaron la Declaración Jurada en julio en Mi ANSES.

O sea que tienen nuevamente tres pagos asegurados y, por ejemplo, una AUH con un hijo va a cobrar en total $17.123 aproximadamente.

MONTOS TOTALES AUH SEPTIEMBRE POR HASTA 6 HIJOS