AUH cobré menos: ¿qué NO te pagaron y cómo solucionarlo?

Finalmente este jueves comenzaron a cobrar diciembre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero en muchos casos con números que no corresponden a lo acordado previamente cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señaló que pagaría montos retenidos de la Libreta 2019.

Es por ello que el mensaje más frecuente de las mamás que perciben la AUH de sus hijos fue "cobré menos".

Soy AUH, cobré menos ¡¿Qué hago?!

¿Realmente cobraste menos?

Lo primero que tienen que tener en cuenta los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo si realmente le pagaron menos. Hay que tener en cuenta que no todos perciben la Libreta del 2019 y muchos solo percibieron el haber mensual.

No perciben la Libreta 2019

Los que no perciben la Libreta 2019 son aquellos beneficiarios que ya la percibieron a mediados de año. Es decir, presentaron la libreta a comienzo del 2020 y ya la cobraron.

La Libreta 2019 la perciben sin presentar aquellos que no la cobraron.

Realmente cobre menos: ¿qué pasó y cuáles son las soluciones?

Si realmente cobraste menos, recibiste el mensaje de que te tocaba percibir la Libreta 2019 y cobraste menos te vamos a relatar algunos posibles casos y las soluciones.

Te pagaron una parte de la Libreta 2019

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de último momento decidió dividir el pago de algunas Libreta 2019.

Esta medida se tomó en aquellos casos que una beneficiarias cobrará por 2 o más hijos. Dividieron el pago de uno de los chicos. Por ello tienen que sacar la cuenta y esperar hasta el mes que viene para cobrar el resto.

Te descontaron nuevamente el préstamo

Aprovechando los pagos extraordinario de la AUH de diciembre, la ANSES decidió retomar en diciembre el descuento de los préstamos de ANSES.

Esto significa que muchos van a percibir descuentos de los créditos que estaban pagando antes del comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo.

¿Cómo saber que descuento es el del préstamo?

Para saber cuanto te descontaron vas a tener que ver un bono de sueldo de febrero y verificar de cuanto era el descuento aplicado en ese entonces y debe ser el mismo ya que no se aplicarán intereses por los créditos de ANSES.

Acordate que la Tarjeta Alimentar todavía no se paga

Muchos beneficiarios están teniendo en cuenta el pago de la Tarjeta Alimentar que este mes se abonará en duplicado. Los beneficiarios que la perciben en sus cuentas de la AUH pueden ser los que más se confundieron.

Ninguna de las anteriores: te pagaron mal y tenés que reclamar

Si comprobaste que no te descontaron el préstamo, que no te confundiste con el pago de la Tarjeta Alimentar y que no te pagaron la mitad de alguna Libreta 2019, realmente te pagaron mal y tenés que reclamar.

Este es el proceso más engorroso, podés hacer el reclamo por Atención Virtual y por teléfono. También podés tramitar un turno aunque es un proceso prácticamente imposible.

Por ello tenés que armarte de paciencia, te dejamos el link para entrar a la Atención Virtual

Datos a tener en cuenta:

El haber por niño de la AUH es: $2900

Libreta 2019 promedio: $6000

Cuándo cobran

0 > Jueves 10 de diciembre

1 > Viernes 11 de diciembre

2 > Lunes 14 de diciembre

3 > Martes 15 de diciembre

4 > Miércoles 16 de diciembre

5 > Jueves 17 de diciembre

6 > Viernes 18 de diciembre

7 > Lunes 21 de diciembre

8 > Martes 22 de diciembre

9 > Miércoles 23 de diciembre