Asignación Universal: Sin el 4 IFE ¿cuánto y cuándo voy a cobrar en octubre?

El Gobierno Nacional todavía no define si pagará el Cuarto Ingreso Familiar de Emergencia o no, aunque ya confirmó que no lo abonará con el haber mensual de la Asignación Universal por Hijo.

¿Cuánto voy a cobrar este mes? Es la pregunta más frecuente entre los beneficiarios de la AUH entendiendo que el cronograma de pagos comienza este jueves para los que reciben la AUH y terminan en 0.

Además del haber mensual ¿qué más cobro este mes?

Además del haber mensual, percibirás este mes si es que te corresponde la Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto cobro en octubre?

Con el aumento decretado en septiembre de 7,5%, las Asignaciones llegaron a $3540.

Este importe sí lo cobrarán los beneficiarios del Salario Familiar, es decir los que tienen trabajo en blanco o monotributistas.

¿Cuánto recibo este mes con la AUH?

En cambio, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán por mes el 80% de ese importe es decir:

1 hijo: $2. 832

2 hijos: $5664

3 hijos: $8496

4 hijos: $11328

5 hijos: $14160

Cuánto cobro AUH en total en octubre

Por un hijo MENOR de 6 años

$2.832 (AUH)

$4.000 (Tarjeta Alimentaria)

Total: $6.832

Por un hijo MAYOR de 6 años

$2.832 (AUH)

Total: $2.832

Por dos hijos MENORES de 6 años

$5.664 (AUH)

$6.000 (Tarjeta Alimentar)

Total: $11.664

¿Cuánto cobro por dos hijos MAYORES de 6 años?

$5.664 (AUH)

Total: $5.664

¿Cuándo cobro en octubre?

Las fechas de cobro para septiembre son las siguientes

Documento y Fecha de cobro

0 08/10/2020

1 09/10/2020

2 13/10/2020

3 14/10/2020

4 15/10/2020

5 16/10/2020

6 19/10/2020

7 20/10/2020

8 21/10/2020

9 22/10/2020

¿Quiénes cobran la Asignación?

La Asignación Universal por Hijo la cobran, mamás o papás que estén en la siguiente condición:

Desocupado.

Trabajador no registrado (sin aportes).

Trabajador del servicio doméstico.

Monotributista social.

Inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.

El padre o madre a cargo puede cobrar directamente sin contar con el consentimiento del otro padre o madre, presentando el Formulario de cobro de Asignaciones Familiares.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar la perciben:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Dentro de este grupo tienen que estar los nuevos beneficiarios. El programa no se amplía para ningún otro grupo.

¿Cuánto cobrás por la Tarjeta Alimentar?

Las mamás que perciben la Tarjeta Alimentar cobran:

1 hijo de 6 años o menor: $4000

2 o más hijos menores de 6 años: $6000

¿Cómo se cobra teniendo la tarjeta alimentaria?

Los beneficiarios que tienen el plástico van a percibir el beneficio el tercer viernes del mes.

¿Cómo se cobra sin el plástico de la tarjeta alimentaria?

Los beneficiarios que no tienen plástico, perciben el dinero ($4000 o $6000 según corresponda) en la cuenta que cobran la AUH según cronograma.

¿Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en octubre?

Con Tarjeta: El 16 de octubre

Sin Tarjeta: Según cronograma de ANSES después en la segunda semana de octubre.