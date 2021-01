Asignación Universal por Hijo: ¿Tengo que presentar la Libreta 2020?

En medio de la situación rara que fue para el Mundo enfrentar una pandemia, en cuanto a la presentación de la Libreta para cobrar el 20% retenido de la AUH también se vivió una situación anormal para todos los beneficiarios: no hubo que presentar la libreta para cobrar ese monto retenido.

Esta situación ha generado confusión ya que no hay claridad con lo que pasará el año próximo.

En ese sentido, ANSES, a través de su página web ha traído algo de luces y señala algo que muchos especulaban: no habrá que presentar libreta pero sí una declaración jurada.

El Gobierno Nacional comunicó oficialmente que se seguirá pagando la AUH a pesar de no presentar libretas y aclaró cómo hay que hacer para cobrar el 20% retenido por las libretas de años anteriores.

¿Habrá que presentar este año?

No, en la página de ANSES se aclara oportunamente: "Se modificará la operatoria para cobrar el 20% acumulado (Libreta 2020). Se hará en forma excepcional mediante una declaración jurada que implementará la ANSES"

¿Qué es la Declaración Jurada para cobrar el 20% retenido?

La Declaración Jurada reemplazará a la Libreta de La AUH y tiene como único objetivo que las familias declaren que cumplirán con los pedidos de la libreta y percibir lo retenido.

El Boletín Oficial aclara:

“Dispónese excepcionalmente que, para el cobro del VEINTE POR CIENTO (20 %) de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social retenido en calidad de complemento durante el período 2020, las y los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social deberán presentar la Declaración Jurada que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) disponga a estos fines, en reemplazo de la "Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación"

¿Cómo consigo la Declaración Jurada?

Todavía no se ha informado, pero seguramente se colgará en la página web de ANSES.

¿Cómo presento esta declaración Jurada?

Si bien no está informado, seguramente visible en la página de ANSES, habrá una pestaña para presentar esta declaración jurada.

¿Qué libretas no hace falta presentar para seguir cobrando la AUH?

Las Libretas que no hacen falta presentar para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo son aquellas que se debían llenar en el 2020.

2017

2018

2019

¿Pierdo la AUH si no presento las Libretas?

No, ANSES comunicó que pasará si no se presentan las Libretas: "No se suspenderá la Asignación Universal por no presentar la Libreta. Con esto se garantiza el carácter alimentario de la Asignación Universal. La falta de acreditación de los controles sanitarios, de vacunación y de escolaridad afectará solo al complemento del 20%, pero nadie dejará de cobrar el 80% mensual".

Me sacaron la AUH por no presentar la libreta del 2016: ¿la puedo volver a cobrar?

Sí, según la resolución publicada en el Boletín Oficial deberán presentar un formulario de Solicitud de AUH que pronto colgará la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El artículo 5 del Boletín Oficial aclara este punto:

“Dase por cumplida la presentación de la "Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación" a aquellas y aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cuyas niñas, cuyos niños y/o adolescentes se ha perdido el derecho al cobro, por no haber presentado las correspondientes al período 2017 y/o anteriores, a los fines de que, en caso de corresponder, comiencen a percibir el OCHENTA POR CIENTO (80 %) mensual de esta Asignación, a partir de la presentación del Formulario de Solicitud que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) disponga a estos fines”.