Asignación Universal por Hijo: ¿Qué plata extra podés cobrar en noviembre?

Hay una expectativa generalizada entre todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para conocer si recibirán algún monto extra antes de fin de año.

Entendiendo que el Gobierno va a concentrar todos los pagos “extras” como el retenido de la Libreta, el Aumento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar en diciembre queda una duda rondando: ¿habrá un dinero extra en noviembre?

Tengo AUH ¿qué voy a cobrar este mes?

Si percibís la Asignación Universal por Hijo está CONFIRMADO que vas a cobrar en noviembre:

Haber mensual

Tarjeta Alimentaria

¿Qué extra podés cobrar en noviembre?

La mitad de la Libreta 2019

En noviembre pueden cobrar la mitad de la libreta de sus hijos, aquellas mamás que presentaron la de 2019 a comienzo de año.

La primera mitad se pagó en septiembre y octubre y para esta fecha podrían percibir la otra mitad de lo retenido que es cerca de $2500.

Subsidio Garrafa Social

El subsidio para la garrafa social también la van a percibir aquellos que están inscriptos en el Programa Hogar

Este subsidio es de $254

¿Hay bono para noviembre?

No, el Gobierno no anunció que se pague un bono en noviembre para beneficiarios de la AUH.

Todo los “bonos” se pagarán en diciembre.

¿Hay IFE en noviembre?

No, Si bien todavía no se descarta su pago, no se pagará en noviembre y habrá que esperar al último mes del año para saber si se paga un IFE 4 o no.

¿Cuánto cobro en noviembre sin extras?

Las Asignaciones están en $3540.

La próxima suba es en diciembre, de esta manera este es el último mes en el que percibirán este importe.

¿Cuánto recibo este mes con la AUH?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán por mes el 80% de ese importe es decir:

1 hijo: $2. 832

2 hijos: $5664

3 hijos: $8496

4 hijos: $11328

5 hijos: $14160

¿Cuánto cobrás por la Tarjeta Alimentar?

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que la Tarjeta Alimentar aumentará en diciembre.

CUÁNDO Y CUÁNTO SUBE LA TARJETA ALIMENTAR

Hasta el momento Las mamás que perciben la Tarjeta Alimentar cobran:

1 hijo de 6 años o menor: $4000

2 o más hijos menores de 6 años: $6000

Cuánto cobro AUH en total en noviembre (sin aumentos)

Por un hijo MENOR de 6 años

$2.832 (AUH)

$4.000 (Tarjeta Alimentaria)

Total: $6.832

Por un hijo MAYOR de 6 años

$2.832 (AUH)

Total: $2.832

Por dos hijos MENORES de 6 años

$5.664 (AUH)

$6.000 (Tarjeta Alimentar)

Total: $11.664

¿Cuánto cobro por dos hijos MAYORES de 6 años?

$5.664 (AUH)

Total: $5.664

¿Cuándo cobro en noviembre?

Las fechas de cobro para septiembre son las siguientes

Documento y Fecha de cobro

0 09/11/2020

1 10/11/2020

2 11/11/2020

3 12/11/2020

4 13/11/2020

5 16/11/2020

6 17/11/2020

7 18/11/2020

8 19/11/2020

9 20/11/2020