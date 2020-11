Asignación Universal: ¿De qué se trata el "plus" de $12.000?

Este mes, el Gobierno Nacional emitió un comunicado señalando que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirían como "plus" en "promedio" $12.000 extras al haber mensual que perciben por cada chico.

Este comunicado, sumado a Fakes News que circulan en redes sociales, generó muchísima confusión ya que no todos los percibirán y no es el mismo importe para todos.

En esta nota de El Ciudadano vamos a explicar qué vas a cobrar a fin de año y de qué se trata el "plus" de $12.000 del que habla el Gobierno.

¿De qué se trata el plus para la AUH?

El plus principal que recibirán los beneficiarios de la AUH es el 20% retenido por la Libreta del 2019, sin la necesidad de presentar la misma.

¿Si presento la libreta lo cobro de nuevo?

No, Si bien el Gobierno ha presentado este pago como un "plus", no lo es. En realidad, tarde o temprano, cuando el beneficiario presentara la Libreta de la AUH lo iba a cobrar.

Lo que ha hecho el Estado es adelantar el pago a diciembre y eliminar los trámites, engorrosos de hacer durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

¿Todos van a cobrar este "plus"?

No, muchas mamás ya presentaron la Libreta del 2019 y la cobraron en septiembre, octubre y noviembre. Otras, percibieron la mitad de la libreta. Esto quiere decir que en diciembre percibirán el resto.

Las que todavía no perciben nada de la Libreta 2019 van a cobrar en diciembre

¿De Cuánto es el plus de Fin de año?

Entendiendo que cada caso es particular ya que pueden aplicar descuentos o que algunos meses no hayan percibido la AUH, por el año completo 2019 el monto a cobrar ronda los $5500 y $6000.

¿Por qué el Gobierno habla de un plus de $12000?

El Gobierno habla de un plus de $12000 porque estadísticamente, las mamás que perciben la AUH lo hacen por 2 hijos. Entonces en promedio el plus será de $12.000 ya que por cada hijo se percibirá cerca de $6000.

¿Hay otros "plus" para fin de año?

Sí, aumentará el Haber mensual de la AUH y se duplicará la Tarjeta Alimentar (aunque esto no le corresponde a todo el universo de la AUH)

Aumento del haber mensual

Las Asignaciones están en $3717. Por ende, mensualmente un beneficiario de la AUH percibirían: $2973 por cada hijo a partir de diciembre.

Diciembre

1 hijo: $2973

2 hijos: $5947

3 hijos: $8920

¿Cuánto vas a cobrar de Tarjeta Alimentaria?

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que la Tarjeta Alimentar aumentará en diciembre.

CUÁNDO Y CUÁNTO SUBE LA TARJETA ALIMENTAR

De esta manera en diciembre vas a cobrar:

1 hijo de 6 años o menor: $8000

2 o más hijos menores de 6 años: $12000

¿Cuánto cobrás en total en diciembre?

Montos totales a cobrar por libreta en el último mes del año:

Por un hijo MENOR de 6 años

$2.973 (AUH)

$8.000 (Tarjeta Alimentaria)

$6000 (Libreta 2019)

Total: $16973

Por un hijo MAYOR de 6 años

$2.973 (AUH)

$6000 (Libreta 2019)

Total: $8.973

Por un hijo menor de 6 y otro mayor de 6

$5.946 (AUH)

$8.000 (Tarjeta Alimentar)

$12.000 (Libreta 2019)

Total: $25.946

Por dos hijos MENORES de 6 años

$5.946 (AUH)

$12.000 (Tarjeta Alimentar)

$12.000 (Libreta 2019)

Total: $29.946

¿Cuánto cobro por dos hijos MAYORES de 6 años?

$5.946 (AUH)

$12.000 (Libreta 2019)

Total: $17.946

Anses al Día 26/11/2020 (repetición)