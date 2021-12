ANSES FIN DE AÑO | No todas las AUH van a recibir un bono

Con el fin de año, hay mucha expectativa relacionada al pago de bonos u otro tipo de ayudas a los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Hay algunos que ya están confirmados y otros, en evaluación. Pero lo cierto es que la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo, sí tiene varios pagos y bonos a los que puede acceder, a pesar de que no se haya anunciado uno general para todas.

¿La AUH tiene bono a fin de año?

No todas las titulares de AUH van a cobrar un bono, pero esto no quiere decir que no haya pagos extras. De hecho, la mayoría de las beneficiarias de la asignación van a poder acceder a alguno de los bonos que están confirmados, lo que significa que pueden aumentar un poco más sus haberes del mes.

Además, cuentan con el aumento del 12,11% y otros pagos fijos como la Tarjeta Alimentar y el retenido que se obtiene al presentar la Declaración Jurada.

¿Cuáles son los pagos confirmados?

Ya se anunciaron varios bonos y novedades por parte de ANSES. Entre los que alcanzan a la Asignación Universal por Hijo, están los siguientes:

Bono Potenciar Trabajo

Se trata de un bono a modo de aguinaldo que los titulares de Potenciar Trabajo reciben a mediados y a fin de año, ya que se trata de un salario complementario porque es un plan de trabajo.

Este mes, el "extra" es de $8000 y se pagará el lunes 20 de diciembre. Este está destinado a todas las personas que están dentro del programa, o sea que también es para las AUH que cobren el salario complementario. Van a cobrar:

$16.000 de salario complementario de Potenciar + bono de $8000 = $24.000. En el caso de ser titular de la asignación se debe sumar el monto de AUH por hijo, el retenido si presentaron la declaración y también la Tarjeta Alimentar de acuerdo a la cantidad de hijos.

Bono Más Cultura

El Plan Más Cultura todavía tiene sus inscripciones abiertas y abonará durante diciembre un bono de $5000 para usar exclusivamente en eventos, talleres o artículos relacionados al arte y la cultura. Por ejemplo, ir al cine, teatro, recitales, eventos culturales, pagar cursos o seminarios y hasta comprar libros o instrumentos.

El monto se paga una vez cada 6 meses a través de una tarjeta virtual del Banco Nación, mediante su aplicación BNA+, y no se puede retirar el dinero en efectivo. Está destinado a las AUH de entre 18 y 24 años, como también a PNC, titulares de Progresar, entre otros.

Además pueden acceder al Plan Mi Pieza, que extendió sus inscripciones, y a las cajas navideñas gratuitas.

¿Cuánto cobra AUH en diciembre 2021?

Los 3 pagos asegurados para AUH son:

Asignación de $4541 por cada hijo o hija, por el aumento del 12,11% o $14.973 por discapacidad.

20% retenido del 2020 si presentaron la Declaración Jurada en octubre: $7083 por cada chico/a.

Tarjeta Alimentar: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres o más. No se ha confirmado un aumento.

En el caso de estar en Potenciar Trabajo, también reciben el salario complementario que es la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Actualmente es de $16.000 y en febrero vuelve a subir, más el bono de $8000.

¿Cuánto cobra con descuento por créditos?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 cada mes a las mamás o papás con AUH que están pagando un préstamo ANSES. En diciembre, según los valores que difundió ANSES, se estaría restando aproximadamente $554, lo que quiere decir que la asignación a cobrar será de $3981 en el último mes del año.

Si hacemos ese mismo descuento con AUH por discapacidad, este grupo estaría cobrando $14.419. Para saber cuántas cuotas quedan pagar, cuánto se descuenta y otros detalles sobre el préstamo, es conveniente hacer la consulta en Atención Virtual.

CUÁNTO COBRA AUH CON DESCUENTO POR CRÉDITOS

¿Hay aumento en la Tarjeta Alimentar?

Si bien no está confirmado totalmente, es una fuerte posibilidad. Lo cierto es que ya se ha dicho a través de diferentes medios, por lo que podría ser que las titulares de la Tarjeta Alimentaria cobren el doble.

Sin embargo, es importante recordar que no está confirmado y que es un dato que debe ser anunciado por el Gobierno. De hecho, muchas AUH y PNC Madres de 7 hijos ya están cobrando sus haberes junto al plan alimentario, en la misma cuenta. En ese sentido, habrá que ver si siguen percibiendo los mismos montos o si aumentarán.

¿Hay bono para jubilados y PNC?

Por el momento no está totalmente confirmado, pero sí anunció la directora de ANSES, Fernanda Raverta, que se evalúa un bono para jubilados, pensionados y posiblemente PNC. Se estima que será para aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos y que se pagaría a fin de año.

Sin embargo, falta que se confirme para tener esa información. Igualmente estos grupos tienen el aumento del 12,11% y el medio aguinaldo.