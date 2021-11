ANSES | Cuánto y cuándo cobro AUH en diciembre 2021

Estamos muy cerca de entrar de lleno en el último mes del año. En diciembre hay varias novedades desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre las que se destaca el aumento mientras se esperan anuncios sobre posibles bonos.

Uno de los grupos que también tiene incremento es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, además, ya tiene algunas fechas de cobro aproximadas.

Fecha de pago AUH diciembre 2021

Si bien todavía no fueron publicadas las fechas de cobro oficiales desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se anticipan estos posibles días de pago por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 ➡ martes 7 de diciembre

DNI terminados en 1 ➡ jueves 9 de diciembre (miércoles 8 es feriado)

DNI terminados en 2 ➡ viernes 10 de diciembre

DNI terminados en 3 ➡ lunes 13 de diciembre

DNI terminados en 4 ➡ martes 14 de diciembre

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 15 de diciembre

DNI terminados en 6 ➡ jueves 16 de diciembre

DNI terminados en 7 ➡ viernes 17 de diciembre

DNI terminados en 8 ➡ lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 9 ➡ martes 21 de diciembre

Es importante recordar que las fechas son estimadas, pero falta la publicación oficial de ANSES (las mismas aplicarían a SUAF). En el caso de los jubilados y pensionados, sí hubo cambios en su cronograma, que ya es oficial. Algunos beneficiarios cobrarán el mismo día de forma adelantada para no atrasar los pagos debido a la fiestas de fin de año, que son días no hábiles.

¿Cuánto cobro AUH con aumento?

El incremento -el cuarto en el año- será del 12,11% y de esta forma, la asignación pasa a ser de $4541. Recordemos que es el 80% del total, porque se retiene el 20% para luego cobrar ese retenido en 2022 presentando la Declaración Jurada, a diferencia de SUAF que cobra todo junto.

SUAF Y AUH: CUÁLES SON LOS PAGOS ASEGURADOS

¿Cuánto va a percibir AUH por discapacidad?

En el caso de tener la asignación por hijo con discapacidad, el monto con aumento en diciembre será de $14.973.

¿Cuánto se descuenta por préstamo ANSES?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 cada mes para las mamás o papás con AUH que están pagando un préstamo ANSES. En diciembre, según los valores que difundió ANSES, se estaría restando aproximadamente $554, lo que quiere decir que la asignación a cobrar será de $3981 en el último mes del año.

Si hacemos ese mismo descuento con AUH por discapacidad, este grupo estaría cobrando $14.419. Para saber cuántas cuotas quedan pagar, cuánto se descuenta y otros detalles sobre el préstamo, es conveniente hacer la consulta en Atención Virtual.

CÓMO SABER DEUDA Y DESCUENTO POR CRÉDITOS

Montos AUH diciembre con aumento y descuento por créditos

Si bien ese es el monto de la asignación con aumento, en diciembre hay otros pagos asegurados para las titulares:

AUH de $4541 por cada hijo/a o de $14.973 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar: $6000 por un chico, $9000 por dos y $12000 por tres o más.

20% acumulado, que son $7083 por cada hijo/a si presentaron la Declaración Jurada en octubre (se paga a los dos meses de haber hecho el trámite).

(se paga a los dos meses de haber hecho el trámite). En el caso de estar en Potenciar Trabajo también cobran el salario complementario, que después del aumento al Salario Mínimo está en $16.000.

Si estás pagando un crédito ANSES, aproximadamente $3981 /AUH) o $14.419 (AUH discapacidad), aunque los valores pueden variar.

Importante: para poder cobrar los $7083 que corresponden al retenido del 2020, hay tiempo de presentar la declaración en Mi ANSES hasta el 31 de diciembre de 2021.

¿AUH tiene aguinaldo?

No, la asignación universal no cobra aguinaldo. Este solo alcanza a jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) por parte de ANSES, mientras que SUAF tiene el medio aguinaldo desde su trabajo en relación de dependencia.

¿Hay bono para AUH en diciembre 2021?

La misma situación se da con los bonos. Se espera que sean anunciados y quizás lleguen en diciembre como extras de fin de año, pero la realidad es que hay que esperar el anuncio oficial del Gobierno para tener en detalle cuánto se pagará, a quiénes y cuándo.

Esto es así tanto para AUH como para jubilados, pensionados, PNC y Potenciar Trabajo. No quiere decir que sea falso ni que dejen de llegar los bonos, sino que tiene que ser oficialmente confirmado por el Gobierno, sobre todo ahora que pasaron las elecciones. Se estima que en las próximas semanas habrá novedades.

