ANSES ¿Cuánto cobro en total de complemento por cada hijo?

Este martes empezó el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y Asignación por Discapacidad, que en junio tendrán 3 pagos diferentes y adicionales que se suman a sus haberes mensuales.

Uno de ellos es el complemento del 20% de 2020, que en el sexto mes del año se paga a todas aquellas mamás o papás que presentaron la Declaración Jurada por sus hijos o hijas en Mi ANSES en abril.

Si bien hay demoras en la acreditación, según indicaron operadores del 130 de ANSES, existe la posibilidad de que el cobro impacte en la cuenta este viernes 11 de junio para los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. De no ser así, en esos días informarán las fechas de cobro exactas, pero lo que sí es seguro es que se abona en junio.

¿Cuánto voy a cobrar de complemento?

Con la presentación de la Declaración Jurada, las asignaciones van a recibir hasta $7083,40 por cada hijo o hija, siempre y cuando hayan percibido la AUH durante los 12 meses del 2020, es decir todo el año. Los montos totales a cobrar quedan así:

1 hijo/a ➡ $7083

2 hijos/as ➡ $14.166

3 hijos/as ➡ $21.249

4 hijos/as ➡ $28.332

5 hijos/as ➡ $35.415

6 hijos/as ➡ $42.498

¿Cuándo cobro si presenté la Declaración Jurada en abril?

Si presentaste la declaración hasta el 30 de abril, o sea cualquier día de dicho mes, vas a cobrar en junio. Te dejamos el cronograma de pagos de este mes, aunque es importante aclarar que existen demoras y puede que cobres el salario y el complemento separados, en días distintos, pero siempre en junio.

Si percibiste el monto de AUH (con aumento del 12%) pero no el complemento, no quiere decir que no te corresponde, sino que se acreditará después, con posibilidad de que sea el viernes para los DNI 0, 1, 2 y 3.

Por eso es importante consultar periódicamente el saldo de la cuenta.

¿Cómo saber si te pagaron el complemento de hasta $7083?

La mejor manera de saber si te pagaron y consultar el saldo es con el banco a través de sus diferentes medios. A raíz de las demoras y para evitar riesgos de contagio, no se recomienda ir al cajero automático, y con estas opciones vas a poder consultar tu cobro sin salir de casa y por internet o por teléfono:

Consultar a través del Home Banking de tu banco. Esta es la página a la que podés ingresar con usuario y contraseña y vas a poder consultar todos los datos de la cuenta, movimientos y saldo, además del detalle de lo que te han pagado o descontado (en el caso de estar pagando un préstamo, por ejemplo).

Llamando al número de la red de tu banco. En el caso de aquellos que usan el Banco Nación, pueden llamar al 0800-222-7373 (área de atención para tarjetas sociales).

Por otro lado, podés ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social para consultar fecha y lugar de cobro en la pestaña "Cobros" ➡ "Consultar fecha y lugar de cobro".

¿Cómo reclamar el complemento?

Antes que nada, se recomienda esperar hasta el viernes de esta semana (11 de junio) para reclamar el pago del complemento, ya que desde ANSES indicaron a algunos beneficiarios que podría estar acreditado ese día o que se comunicarán las fechas.

Si pasada esa fecha, persiste el inconveniente, podés reclamar ingresando en "Atención Virtual" ➡ "Iniciar atención" ➡ "Reclamo beneficio no cobrado".

¿Cómo cambiar el lugar de cobro?

Puede surgir la necesidad de muchos beneficiarios de asignaciones, como también de jubilaciones y pensiones, de cambiar el lugar de cobro porque cambiaron de cuenta o necesitan ir a una entidad bancaria más cercana. Esto se puede hacer por internet, en pocos pasos y de forma sencilla.

El cambio también se realiza en Atención Virtual ➡ "Cobros" ➡ "Cambiar lugar de cobro Asignaciones Familiares". Una vez terminado, la modificación queda hecha automáticamente, pero también te recordamos que siempre es importante mantener los datos actualizados en Mi ANSES.

Cómo cambiar lugar de cobro paso a paso acá.