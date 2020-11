ANSES AUH OFICIAL: ¿Qué libreta no hace falta presentar y cuándo cobrás?

El Gobierno Nacional informó que este año no será necesaria la presentación de la Libreta de la AUH para percibir lo retenido.

Si bien esta información la brindó el propio Presidente no estaba claro que libretas no hacía falta presentar.

En esta nota de El Ciudadano te vas a dar la información OFICIAL al respecto.

¿Qué libretas no hace falta presentar para seguir cobrando la AUH?

Las Libretas que no hacen falta presentar para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo son aquellas que se debían llenar en el 2020.

2017

2018

2019

Me sacaron la AUH por no presentar la libreta del 2016: ¿la puedo volver a cobrar?

Sí, según la resolución publicada en el Boletín Oficial deberán presentar un formulario de Solicitud de AUH que pronto colgará la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El artículo 5 del Boletín Oficial aclara este punto:

“Dase por cumplida la presentación de la "Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación" a aquellas y aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cuyas niñas, cuyos niños y/o adolescentes se ha perdido el derecho al cobro, por no haber presentado las correspondientes al período 2017 y/o anteriores, a los fines de que, en caso de corresponder, comiencen a percibir el OCHENTA POR CIENTO (80 %) mensual de esta Asignación, a partir de la presentación del Formulario de Solicitud que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) disponga a estos fines”.

Si no presento la libreta: ¿cobro lo retenido y cuándo?

En este sentido tenemos que separar los años. Si bien no se perderá la AUH por no presentar las libretas, hay una que no pagará lo retenido según la publicación en el Boletín Oficial.

Libreta 2017

Si no presentaste la Libreta 2017 no vas a perder la AUH pero tampoco vas a percibir el 20% retenido.

Esto significa que para cobrar el 20% retenido del 2017, tenés que presentar la libreta.

Libreta 2018

Los que no presentaron la Libreta de 2018, no van a perder la AUH y sí van a percibir el cobro del 20% retenido pero solo por aquellas niñas y niños hasta los CUATRO (4) años de edad inclusive.

Esto significa que si tu hijo tenía más de 4 años en el 2018 y no presentaste la libreta, tenés que presentarla para cobrar el 20% retenido.

Libreta 2019

Los que no presentaron la Libreta del año pasado tampoco van a perder la AUH y también van a percibir el cobro del 20% retenido de todos sus hijos.

Esto significa que no hace falta presentar la Libreta 2019 para cobrar lo retenido.

¿Cuándo pagan la Libreta?

El Boletín Oficial informó que pagarán estas libretas en diciembre del 2020.

¿Cuánto voy a cobrar por la Libreta 2019?

Entendiendo que cada caso es particular ya que pueden aplicar descuentos o que algunos meses no hayan percibido la AUH, por el año completo 2019 el monto a cobrar ronda los $5500 y $6000.

¿Hay que presentar una declaración jurada?

El Gobierno Nacional señaló que se deberá presentar una declaración jurada en vez de la Libreta para poder percibir el 20% retenido.

¿Qué es la Libreta de la AUH?

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la manera de comprobar de que las mamás cumplen con todos los requisitos indispensables para sus hijos y cobrar el beneficio.

Los requisitos son:

Educación

Salud

Vacunas