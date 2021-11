SUAF | ¿Se sigue pagando el complemento en diciembre?

Con el aumento confirmado para diciembre por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), muchas titulares de la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se preguntan qué pasará con el complemento.

Si bien cuando se lanzó este "extra" se dijo que era mensual, la duda surgió porque nunca se aclaró por cuánto tiempo se iba a pagar. En esta nota respondemos a una de las mayores preguntas de los últimos días.

¿Cuánto cobra SUAF con aumento en diciembre?

El aumento es del 12,11% y con él, la asignación pasa a ser de $5677 (general). Es decir que:

Asignación de $5677 por cada hijo

Complemento de $5063 para el tramo 1 (familias que cobran hasta $78.454 por su trabajo) y de $3415 para el tramo 2 (familias que cobran entre $78.454 y $115.062).

de $5063 para el tramo 1 (familias que cobran hasta $78.454 por su trabajo) y de $3415 para el tramo 2 (familias que cobran entre $78.454 y $115.062). Si tomamos como ejemplo una familia con un solo hijo, estaría cobrando en diciembre $10.740 (tramo 1) y $7244 aproximadamente (tramo 2).

¿Se va a pagar el complemento en diciembre?

Sí, el extra se va a depositar en el último mes del año con los montos actuales. Sin embargo hay que recordar que la asignación sube. Además, habrá que esperar para saber cuándo se acredita en diciembre, ya que usualmente se paga en un día en común para todas las titulares, sin terminación de documento.

Por su parte, la asignación se cobra según el cronograma de pagos de ANSES como siempre.

¿También tiene aumento?

El complemento no tiene aumento, sino que mantiene sus valores actuales: $5063 para el tramo 1 y $3415 para el tramo 2. Recordemos que fuera de esos tramos, no se recibe el complemento.

¿Siempre se va a cobrar el doble de asignación?

Desde diciembre, no será exactamente el doble porque al no tener incremento y la asignación sí, esto quiere decir que no se duplica lo que van a cobrar ese mes. Sin embargo, se paga mientras les corresponda y sigue complementando al salario familiar.

¿Quiénes lo reciben?

Trabajadores en relación de dependencia con asignación familiar.

Monotributistas de categorías A, B, C y D con asignación familiar.

Titulares del Fondo de Desempleo.

SUAF por hijo con discapacidad.

SUAF por embargo, como también confirmó Gallo en el programa de El Ciudadano.

No lo reciben aquellos salarios familiares que provengan de pensiones o jubilaciones, como tampoco quienes superen los topes del IGF (cobran más de $115.062).

¿La asignación por Prenatal tiene complemento?

No, lo empiezan a recibir cuando tienen la asignación familiar por hijo o por hijo con discapacidad.

¿Cuánto cobra SUAF por hijo con discapacidad?

Una duda frecuente tiene que ver con SUAF por discapacidad, ya que este salario es más alto, tanto para trabajadores en relación de dependencia como monotributistas.

Sin embargo, no cobran el doble de su asignación, sino el doble general que perciben todos de acuerdo a los ingresos, o sea $5063 o $3415 que son valores fijos. Así, SUAF por discapacidad cobra en noviembre:

Con IGF de hasta $78.454 o monotributo categorías A, B y C: $16.496 + complemento $5063: $21.559 total.

Con IGF de entre $78.454 o monotributo categoría D: $11.668 + complemento $3415: $15.083 total.

También aumenta la asignación según la zona (1, 2, 3 y 4), pero se mantiene el mismo valor del complemento.

En tanto, en diciembre SUAF por discapacidad será de $18.492. Sumando los diferentes montos de complemento, pasarían a cobrar:

Tramo 1 ➡ $18.492 + $5063 = $23.555 aproximadamente

$18.492 + $5063 = Tramo 2 ➡ $18.492 + $3415 = $21.907 aproximadamente

¿Hasta cuándo se va a pagar el extra para SUAF?

El complemento es mensual y se va a pagar hasta diciembre incluido con los montos actuales. Sin embargo, como explicó el Jefe Regional de Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, en Anses al Día (lunes a viernes a las 14 por las redes de El Ciudadano -Facebook, Youtube y Twitter-), se seguiría depositando en los meses siguientes.

La diferencia es que con el aumento por Fórmula de Movilidad, la asignación sube pero el complemento no. Además, desde ANSES buscan evaluar la situación a partir de diciembre teniendo en cuenta el aumento y la inflación para definir hasta cuándo se pagará el complemento o si quedará fijo.

¿Cuánto cobro con descuento por créditos?

Por la cuota de un crédito ANSES se descuenta entre $500 y $700 por mes. Así, se espera que un salario familiar con descuento sea de $5123 aproximadamente. Pero siempre es importante consultar la información en Atención Virtual para tener todo el detalle.

