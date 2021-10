Asignación ANSES | ¿Por qué algunas no cobraron el complemento?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició este lunes 25 de octubre el pago del complemento para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), por lo que casi 2,1 millones de empleados en blanco recibieron el beneficio. Sin embargo, muchos no lo cobraron ¿Qué paso?

Desde ANSES enviaron mensajes de texto o correos electrónicos avisándole a los beneficiarios que desde este lunes iban a tener depositados en las cuentas el complemento. Pero muchos se llevaron la grata sorpresa que durante el transcurso del fin de semana ya tenían acreditado el extra.

Aun así, muchos de los que debían cobrar este lunes, se encontraron con que no tenían el depósito hecho, eso se debe que hay demoras en los pagos por lo que el cobro se puede estirar hasta el miércoles. Ya si hasta ese día no se vio reflejado el pago hay que presentar el formulario de haberes impagos, pero por ahora no hay que hacer nada, solo esperar 48 horas más.

También se debe tener en cuenta que muchas veces el no cobrar SUAF no depende de ANSES, sino de los empleadores que no realizan los pagos correspondientes por lo que no se realiza la liquidación

El pago alcanza a 3,2 millones de niños y adolescentes, según detalló el organismo que lidera Fernanda Raverta. Por lo que los trabajadores en relación de dependencia con hijos a cargo que cuentan con ingresos familiares de hasta $115.062, Monotributistas A, B, C o D y titulares de la Prestación por Desempleo, se vieron beneficiados con el aumento del 100% del Salario.

Monto y escalas del complemento

$5.063 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares hasta $78.454 y monotributistas A, B o C.

$3.415 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares entre $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de la categoría D.

Por su parte, quienes no lo cobran son las Pensiones no Contributivas (PNC) con asignación familiar o jubilados, ya que está destinado a las SUAF que tienen el salario derivado del trabajo, monotributo o desempleo como se mencionó antes.

Me tengo que inscribir para recibir el complemento

En este caso, no es necesario realizar ningún trámite dado que ANSES pagará en la misma cuenta donde se perciben SUAF cada mes. Esto se hará de forma automática.

Requisitos para recibir el Complemento Mensual

Del titular

Actualizar datos personales y del grupo familiar en ANSES.

Informar un lugar de cobro en Mi ANSES, por Atención Virtual o en una oficina del organismo con turno previo.

De los hijos

Ser menor de 18 años, soltero y residir en el país.

De hijos con discapacidad

No hay límite de edad.

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES.

¿SUAF por discapacidad cobra el complemento?

Cómo tener asignación SUAF

Para tener el complemento hay que ser titular de una Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF, que está destinada a trabajadores, monotributistas, entre otros (aunque no todos cobran doble).

Para eso hay que hacer el trámite y estar dentro de esta prestación. Además si, por ejemplo, tenías Asignación Universal por Hijo (AUH) pero pasaste a trabajar en blanco te corresponde SUAF, pero es importante actualizar los datos en Mi ANSES para que la información quede asentada y pases de una asignación a otra.

Cómo acceder a SUAF paso a paso

Pedí licencia sin goce de sueldo en mi trabajo ¿puedo cobrar SUAF?

En el caso de que un trabajador en relación de dependencia decida pedir licencia sin goce de sueldo, no seguirá percibiendo la Asignación familiar hasta se regularice esa situación.

Eso se debe que esos períodos no devengan remuneraciones, y no se efectúan contribuciones a sistema por parte del empleador.

En el caso de renunciar o perder el empleo, o si se reincorpora a trabajar con normalidad, a los 60 días se restituye el pago SUAF.

En el caso de perder el trabajo en blanco, se podrá acceder a la AUH.