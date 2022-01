Liquidación SUAF | el extra para la asignación en enero 2022

Falta muy poco para que arranque el calendario de pagos enero 2022 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para beneficiarios como la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

En el primer mes del año está confirmado el extra o complemento, por lo que ya pueden conocer sus fechas y montos de cobro.

Fecha de cobro SUAF enero 2022

Documentos terminados en 0 ➡ martes 11 de enero

Documentos terminados en 1 ➡ miércoles 12 de enero

Documentos terminados en 2 ➡ jueves 13 de enero

Documentos terminados en 3 ➡ viernes 14 de enero

Documentos terminados en 4 ➡ lunes 17 de enero

Documentos terminados en 5 ➡ martes 18 de enero

Documentos terminados en 6 ➡ miércoles 19 de enero

Documentos terminados en 7 ➡ jueves 20 de enero

Documentos terminados en 8 ➡ viernes 21 de enero

Documentos terminados en 9 ➡ lunes 24 de enero

En esos mismo días también percibe sus haberes la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en enero tiene otros complementos como la Tarjeta Alimentar. Lo que hay que recordar es que este cronograma es el dispuesto por ANSES, pero cada titular tiene durante los primeros días su información personal (fecha y liquidación) cargada en Mi ANSES.

CALENDARIO ANSES COMPLETO ENERO 2022

¿Cuándo y cómo se paga el complemento en enero?

Tal como indicó ANSES esta semana, se va a depositar en la misma cuenta de la asignación -donde cobran cada mes- y en las fechas del cronograma por terminación de DNI que se mencionó antes.

Es decir que ese día, van a recibir todo junto. Si bien puede haber demoras como todos los meses, se recomienda esperar 48 horas antes de hacer el reclamo.

De cuánto es el complemento del salario familiar

Hay que recordar que el monto del extra del salario familiar bajó en diciembre, debido al aumento del 12,11% para SUAF y el resto de los beneficiarios. De esta manera, así quedaron los valores por tramos:

Tramo 1 ➡ Con ingresos de hasta $87.955 por su trabajo en relación de dependencia o monotributo de categorías A, B y C: $4.449 de complemento.

Tramo 2 ➡ Con ingresos de entre $87.955 y $128.997 por su trabajo o monotributo de categoría D: $3001 de complemento.

Quienes superan los $128.955 no reciben complemento y la asignación es más baja.

MONTOS TOTALES ANSES ENERO 2022

Liquidación SUAF: montos totales enero 2022

Tramo 1 ➡ $5677 + $4.449 de complemento = $10.126 total

Tramo 2 ➡ $3829 asignación general + $3001 de complemento = $6.830 total

Estos valores son para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de categorías A, B, C (tramo 1) y D (tramo 2), y titulares de la prestación por desempleo.

Por discapacidad

Tramo 1 ➡ $18.494 de asignación + $4.449 complemento = $22.943 total

Tramo 2 ➡ $13.081 de asignación + $3001 de complemento = $16.082 total

¿Hasta cuándo se paga el complemento de SUAF?

Por ahora ANSES no informó hasta cuándo se pagará. Se sabe que en enero está totalmente confirmado y es muy probable que continúe durante el año, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica y sanitaria. Sin embargo, debe confirmarlo primero el Gobierno.

La realidad es que el organismo suele confirmar el complemento unos días antes de que empiece el mes, como pasó en enero, por lo que es probable que se de a conocer de forma progresiva.

¿Quiénes reciben el extra?

SUAF por trabajo en relación de dependencia

SUAF por monotributo categorías A, B, C y D

SUAF por Fondo de Desempleo

SUAF por embargo

¿Hay bono para la asignación?

No, SUAF no tiene bonos extras pero sí continúa con el cobro del complemento. El último bono se pagó a jubilados, pensionados y PNC en diciembre.

¿Hay Tarjeta Alimentar para SUAF por embargo?

No, por ahora la Tarjeta Alimentaria sigue siendo sólo para AUH y PNC Madres de 7 hijos, con chicos de hasta 14 años o por discapacidad. Teniendo en cuenta que este grupo también recibe el complemento, es poco probable que entren al padrón alimentario.

En marzo, se volverá a actualizar el padrón, pero por ahora no hubo novedades al respecto.

TARJETA ALIMENTAR EN ENERO 2022

¿Cuándo vuelven los créditos ANSES?

Si bien no está confirmado, es muy probable que vuelvan en algún momento del 2022, ya que todavía no se conoce una fecha exacta. El objetivo es que las titulares de SUAF o AUH puedan terminar de pagar sus préstamos anteriores para habilitar nuevos.

También pueden llegar por el lado de AFIP con el nuevo monotributo productivo, pero todavía no se ha anunciado oficialmente.

¿Cuándo se cobra la ayuda escolar 2022?

Se deposita automáticamente en marzo de cada año, cuando arranca el ciclo escolar (en algunas provincias las clases empiezan antes). La Ayuda Escolar Anual le corresponde a todas las asignaciones familiares del sistema SUAF y también aumentó, pasando a ser de $4758, aunque podría llegar a ser mayor.

Mi ANSES fecha de cobro 2022

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.

IMPORTANTE: si al ingresar no figura la fecha de cobro o liquidación, no quiere decir que no estén cobrando. Esta información personal se carga durante los primero días del mes y de a poco cada beneficiario puede consultar, por lo que se recomienda revisar todos los días.