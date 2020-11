Dentro del paquete de medidas que se anunciaron para asignaciones, aparecieron nuevas ventajas para aquellos que cobren SUAF.

Para este grupo de personas asalariadas, los beneficios decretados por ley son dos: la eliminación del tope mínimo de ingresos familiares y la continuidad del pago de monotributo a todos los beneficiarios que están atrasados con los pagos.

Pero... ¿Qué significa?

Eliminación del tope mínimo para SUAF

El ingreso al sistema de Asignaciones Familiares y su eventual liquidación en noviembre estará afectado por la cancelación del techo mínimo que te habilita a cobrar. Esto significa que a partir de este mes, se restablecerá el pago para 46.000 niños y niñas que antes no cobraban porque se excedían del tope establecido hasta el mes pasado.

Periodo de gracia en el monotributo

Aquellas personas que deben cuotas mensuales por monotributo o monotributo social y reciben SUAF van a cobrar como si estuvieran al día. Esta suerte de condonación salarial sobre los trabajadores autónomos, les permitirá acceder a una liquidación a unos 210 mil menores que ahora, a pesar de la deuda, seguirá recibiendo el pago.

No cobré SUAF ¿Por qué?

Aquellas personas que aún con las nuevas ventajas, no reciben la liquidación correspondiente, deberán reclamar el pago en sus áreas de trabajo y no en ANSES. Esto sucede porque el período de gracia sobre las deudas no incluye a empleadores que en muchos casos si recibieron el ATP. Esto significa que si la empresa para la que trabaja el beneficiarios no cumple con los impuestos patronales en AFIP, el pago mensual se interrumpe y se reestablece (con retroactivos) cuando el empleador se pone al día.

¿Qué son las Asignaciones Familiares? (tutorial explicativo)

Video tutorial informativo sobre SUAF y su correspondiente liquidación.