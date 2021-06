Con el cronograma de pagos de junio más cerca de terminar (hasta el lunes 28 se sigue depositando), a pesar de los atrasos que hubo desde Desarrollo Social, julio está cada vez más cerca y con él, las novedades de la Tarjeta Alimentaria.

Así como ya se anticipan las fechas de cobro y los montos a percibir el próximo mes, también continúa la duda sobre quiénes podrían llegar a entrar al padrón, cómo y cuándo. Es importante saber que el Ministerio manifestó que habría un "reempadronamiento" para poder seguir incluyendo a distintos grupos en el Programa Alimentar durante este año.

¿Quiénes podrían acceder a la Tarjeta Alimentar?

De acuerdo con lo que había adelantado el Ministerio de Desarrollo Social, se evalúa y están en lista de espera:

Madres de 7 hijos o más con Pensión No Contributiva (PNC)

SUAF por embargo

PNC por discapacidad hasta 18 años

Jubilados y pensionados

¿Qué pasa con las asignaciones familiares SUAF?

El segundo grupo nombrado y con grandes posibilidades de acceder a la Tarjeta Alimentaria. Sin embargo, hay que diferenciar porque no todas las mamás o papás con asignación van a cobrar.

Liquidación SUAF julio 2021

SUAF (asignación familiar por hijo)

Estas personas, trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que son parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), no van a entrar en el próximo reempadronamiento.

Desde Desarrollo Social se considera y toma como prioridad a aquellos que no tienen trabajo, están dentro de empleos informales o son madres solteras que no reciben otro tipo de ayuda económica.

SUAF por embargo

Por el contrario, SUAF por embargo sí podría llegar a ingresar, según lo anticipado. Se trata en general, de madres solteras jefas de hogar que no reciban otro sustento en blanco más que el salario paternal y, en ocasiones, no tienen ayuda por parte del padre de los hijos/as.

Son ellas las únicas que pueden hacer el trámite para embargo y así tener más posibilidades de ingresar al Programa Alimentar.

¿Cómo pasar a embargo para acceder a la Tarjeta Alimentaria?

Para hacer la gestión deben completar el Formulario Madres, lo que permite pasar de SUAF a SUAF por embargo.

¿Cuánto y cuándo van a cobrar?

Se estima que podrían percibir el complemento a partir de agosto, pero no ha sido comunicado formalmente, o sea que no tienen fecha de cobro definida. En el caso de que se confirme, el cronograma de pagos suele ser así:

Con plástico (tarjeta física): tercer viernes del mes

Sin plástico: última semana del mes

La entrega de tarjetas se realiza por correo, pero hay demoras debido al contexto actual. En esos casos las titulares lo reciben en la cuenta de la asignación y pueden retirar el dinero en efectivo, sólo mientras no tengan la tarjeta plástica.

En cuanto a los montos, se abona $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres.

¿Madres de 7 hijos con PNC tiene fecha de cobro?

En el caso de las Madres de 7 hijos, fue el propio presidente quien afirmó que van a ingresar las titulares al padrón y empezarán a recibir el complemento. Sin embargo en junio no se efectivizó y aún no tienen fecha de cobro asignada. Se estima que podría ser entre julio y agosto, pero no es oficial.

Cómo tramitar y obtener la Tarjeta Alimentaria

Una vez que se actualiza el padrón, no hay que hacer ningún trámite porque se empieza a cobrar automáticamente. Tampoco se debe retirar la tarjeta, sino que se entrega por correo, a no ser que informen algún cambio desde Desarrollo Social.

¿Cómo saber si cobrás y dónde?

Cualquier persona puede consultar si está en el padrón a través de la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá. A su vez, si les corresponde, pueden consultar el saldo de la tarjeta una vez que tengan el plástico.