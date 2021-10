ANSES | ¿SUAF por discapacidad cobra el complemento?

Después de que el Gobierno Nacional confirmara que las Asignaciones Familiares del sistema SUAF comienzan a cobrar el complemento a partir de octubre, las dudas surgieron en torno a quiénes lo van a recibir, es decir cuáles asignaciones.

Por un lado es importante recordar que este extra se pagará todos los meses, lo que significa que la liquidación SUAF pasa a ser el doble de lo que venían percibiendo. En esta nota te dejamos todos los detalles, montos y fechas de cobro.

¿Quiénes cobran el complemento?

Trabajadores en relación de dependencia con asignación familiar

Monotributistas de categorías A, B, C y D con asignación.

Titulares del Fondo de Desempleo con asignación.

¿SUAF por discapacidad tiene pago doble?

Aunque no hay demasiados detalles, la propia directora de ANSES, Fernanda Raverta, no dijo que la asignación por discapacidad quede afuera del complemento. De hecho debería ser todo lo contrario.

Por lo que se sabe hasta ahora, SUAF por discapacidad sí va a cobrar doble desde octubre, siempre y cuando el salario se esté percibiendo por el trabajo en blanco o como monotributista y no por una pensión o jubilación.

Lo que no está especificado es si van a cobrar el monto de $10.126 o un poco más. Desde ANSES sólo dieron a conocer los valores del tramo 1 y 2 de asignaciones familiares, pero como discapacidad ya cobra un poco más, habrá que esperar para ver si reciben el doble de ese monto o los $10.000 como todos.

¿Qué pasa con SUAF por embargo?

Todo indica que si. El Ciudadano pudo saber que deberían cobrarlo sin problema, ya que el embargo es solo una situación particular, pero sigue siendo un salario familiar.

Deberá definirse próximamente y quedar totalmente confirmado, pero oro el momento se estima que SUAF por embargo si tiene pago doble.

¿Quiénes NO cobran complemento?

Las personas con jubilación, pensión o Pensión no Contributiva (PNC) que cobran la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF no tienen el pago doble, porque está destinado a trabajadores activos en relación de dependencia, monotributistas o -como excepción- titulares del Fondo de Desempleo, que serían trabajadores que en este momento no tienen empleo o que fueron despedidos.

¿Cuáles son los requisitos?

Tramo 1: no superar los $78.444 de sueldo por el trabajo en blanco dentro del grupo familiar.

Tramo 2: no superar los $115.062 de sueldo por el trabajo en blanco dentro del grupo familiar.

Tener una asignación familiar SUAF dentro de los grupos antes mencionados.

NO hay que hacer ningún trámite adicional, sino que se paga automáticamente a quienes les corresponde.

¿Cuánto cobro con el complemento SUAF?

Es el doble de la asignación básico, o sea:

Tramo 1 (que cobran hasta $78.444 aproximadamente por su trabajo), la asignación pasa a ser de $10.126 por cada hijo . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente.

(que cobran hasta $78.444 aproximadamente por su trabajo), . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente. Tramo 2 (entre $78.444 y $115.062), van a percibir $6830 por cada hijo. Es decir que a partir de los dos chicos menores a cargo, son unos $12.830. Así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de hijos.

Cobré la asignación sin pago doble, ¿Por qué?

Si ya pasó tu fecha de cobro por DNI y recibiste la asignación común, sin complemento, es porque desde ANSES se hizo el anuncio justo cuando empezó el calendario de cobros. Es por eso que se definió hacer un cronograma aparte para depositar el complemento en octubre.

En todos los casos es igual pero hay que saber:

El pago está asegurado en octubre. Si no es en tu día de cobro, será unos días después.

Se deposita en la misma cuenta bancaria donde recibís la asignación todos los meses.

NO es un bono único, o sea que se pagará mes a mes.

¿Cuándo se acredita el complemento?

Si bien no hay una fecha totalmente confirmada, recientemente trascendió que el pago doble podría depositarse después del 20 de octubre.

De ser así, existe la posibilidad de que haya un nuevo cronograma por día según terminación de DNI como de costumbre, o que se acredite en un mismo día, pero es más probable el calendario de pagos por documento.

Estas son las asignaciones que faltan cobrar según el cronograma de ANSES actual:

DNI terminado en 4 ➡ viernes 15 de octubre

DNI terminado en 5 ➡ lunes 18 de octubre

DNI terminado en 6 ➡ martes 19 de octubre

DNI terminado en 7 ➡ miércoles 20 de octubre

DNI terminado en 8 ➡ jueves 21 de octubre

DNI terminado en 9 ➡ viernes 22 de octubre

FECHAS Y MONTOS ANSES OCTUBRE 2021

¿La AUH no tiene complemento?

No, porque la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya recibe la Tarjeta Alimentar a modo de complemento todos los meses. Lo que sí está claro es que vienen ayudas económicas para AUH y hay que esperar el anuncio oficial para confirmar y dar los detalles.

Pero además, esta asignación tiene la posibilidad de inscribirse a Potenciar Trabajo y cobrar un salario complementario. Además, en octubre cobra el acumulado del 2020 si presentó la Declaración Jurada en agosto.

MONTOS POR HASTA 6 HIJOS AUH OCTUBRE

Consulta de liquidación SUAF

Para poder consultar la liquidación SUAF y conocer los días de cobro de cada mes con exactitud debés de realizar los siguientes pasos:

Acceder al portal Mi ANSES. Introducir la clave de la seguridad social y la contraseña personal de acceso Dirigirse a la sección de "Fecha y lugar de cobro" que vas a encontrar en el menú Escoger la opción de "Asignaciones Familiares" Aparecerá el calendario de pago con todas las fechas con relación al último dígito del DNI