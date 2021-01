ANSES SUAF: Nuevos beneficios para todos enero 2021

El Gobierno Nacional para mejorar las prestaciones sociales decidió incluir a más chicos en el sistema CUNA que engloba a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Es por ello que para los beneficiarios de la Asignación Familiar, el Gobierno decidió eliminar un absurdo requisito: el tope mínimo de salario.

Este tope mínimo lo que hacía es que en algunos contratos de trabajo no se especificaba el monto a cobrar o en aquellos que duraban poco tiempo, el beneficiario no llegaba a ese piso salarial y por ende sus hijos no percibían el beneficio.

Este artículo fue eliminado y ahora todos los chicos a los que les corresponde SUAF van a percibir su beneficio.

¿Qué es la Asignación Familiar por Hijo o SUAF?

La Asignación Familiar es un beneficio para los chicos para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados con menores de 18 años a cargo o discapacitados.

A quiénes les corresponde

Trabajadores en relación de dependencia. (Sistema Único de Asignaciones Familiares - SUAF)

Trabajadores monotributistas.

Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo.

Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Jubilados y pensionados.

Requisitos

De los padres. Los ingresos, tanto individual como del grupo familiar, deben estar entre los máximo vigentes. Consultá los topes máximos vigentes.

Del hijo. Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Cuáles son los cambios para que cobren más chicos

Se elimina el mínimo de ingresos para el cobro de asignaciones familiares. Esto permitirá que más de 46.000 hijos/as de trabajadores y trabajadoras se incorporen a la seguridad social.

Esto permitirá que más de 46.000 hijos/as de trabajadores y trabajadoras se incorporen a la seguridad social. Trabajadores y trabajadoras monotributistas no perderán las asignaciones familiares por atrasarse en el pago de las cuotas. Gracias a esta medida más de 210.000 niños y niñas seguirán cubiertos por el Estado Nacional, ya que el derecho a las asignaciones familiares no queda sujeto a los vaivenes de la economía.

Gracias a esta medida más de 210.000 niños y niñas seguirán cubiertos por el Estado Nacional, ya que el derecho a las asignaciones familiares no queda sujeto a los vaivenes de la economía. Se suprime el control de los aportes patronales. Antes de la modificación, ANSES requería y controlaba que el empleador hubiese efectuado los aportes correspondientes. Si la empresa se atrasaba en el pago, el trabajador no cobraba las asignaciones familiares. A partir de ahora, ese control se elimina para que el derecho no se pierda.

Documentación

DNI del grupo familiar (originales y copias).

Certificado de matrimonio o convivencia.

¿Cuánto cobro con SUAF en enero?

Actualmente para la ZONA 1 y para los salarios hasta $57.609 el monto a percibir es $3717.

Las personas que viven en zonas desfavorables perciben más así como también los que tienen chicos con discapacidad.

¿Cómo hago el trámite?

El trámite es presencial con turno.

Paso a paso para realizar el trámite

Acreditá tus datos personales

Revisá si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados en Mi ANSES o llamando al 130. Si no estuvieran actualizados, cuando vayas a la oficina de ANSES llevá el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar (originales y copias).

Sacá turno

Solicitá un turno y presentate en la oficina de ANSES con la documentación correspondiente.

Si tenés un hijo con discapacidad tenés que realizar un trámite previo.

