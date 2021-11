ANSES | ¿Hasta cuándo se paga el complemento de SUAF?

Dentro de pocos días se empieza a entregar el segundo pago del complemento para la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dieron varios detalles.

Además, desde el lunes 8 de noviembre cobran las asignaciones por terminación de DNI. Pero, ¿Hasta cuándo reciben el complemento?

¿Cuándo pagan el complemento SUAF en noviembre?

Como comunicó ANSES esta semana, se acreditará el miércoles 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. Esto quiere decir que los DNI finalizados en 2 sí reciben todo junto porque coincide la fecha de cobro.

En cambio, hay quienes lo van a recibir antes y luego cobran la asignación (de DNI 3 en adelante).

Fechas de cobro SUAF noviembre 2021

DNI terminados en 0 ➡ lunes 8 de noviembre

DNI terminados en 1 ➡ martes 9 de noviembre

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 10 de noviembre

DNI terminados en 3 ➡ jueves 11 de noviembre

DNI terminados en 4 ➡ viernes 12 de noviembre

DNI terminados en 5 ➡ lunes 15 de noviembre

DNI terminados en 6 ➡ martes 16 de noviembre

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 17 de noviembre

DNI terminados en 8 ➡ jueves 18 de noviembre

DNI terminados en 9 ➡ viernes 19 de noviembre

FECHAS Y MONTOS ANSES NOVIEMBRE 2021

¿Hasta cuándo se otorga este extra?

El complemento es mensual y se va a pagar hasta diciembre incluido con los montos actuales. Sin embargo, como explicó este martes el Jefe Regional de Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, en Anses al Día (lunes a viernes a las 14 por las redes de El Ciudadano -Facebook, Youtube y Twitter-), se va a seguir depositando en los meses siguientes.

¿Siempre van a cobrar el doble?

No, la diferencia es que en diciembre está el nuevo incremento por Fórmula de Movilidad y la asignación aumenta, pero el complemento no. Esto quiere decir que una persona que cobra $5063 de asignación, el próximo mes va a percibir más. Pero va a seguir recibiendo $5063 de complemento, o sea que no cobrará el doble pero sí complementará a la asignación.

Así, de forma progresiva el complemento será "menor", ya que mantendrá su valor mientras la asignación vuelve a subir en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.

¿Cuánto cobro en total con complemento?

Tramo 1 > Asignación Familiar por Hijo para familias que cobran hasta $78.454: $5063 + complemento $5063 = $10.126 en noviembre.

> Asignación Familiar por Hijo para familias que cobran hasta $78.454: $5063 + complemento $5063 = en noviembre. Tramo 2 > Asignación para familias que cobran entre $78.454 y $115.062: $3415 + complemento $3415 = $6.830 en noviembre.

> Asignación para familias que cobran entre $78.454 y $115.062: $3415 + complemento $3415 = en noviembre. Los montos del tramo 1 aplican para monotributistas de categorías A, B y C, mientras que el tramo 2 es para la categoría D.

Hay que recordar que la asignación aumenta por zona y según el Ingreso General Familiar (IGF). Sin embargo, el monto del complemento se mantiene y para quienes superan los $115.062 de ingresos no corresponde.

LIQUIDACIÓN SUAF NOVIEMBRE 2021 COMPLETA

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha y liquidación:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.