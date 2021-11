ANSES | Cuánto cobro de complemento SUAF en diciembre

A menos de una semana de que empiece diciembre, se siguen dando a conocer distintas fechas y montos de cobro, entre los que se destaca el aumento, aguinaldo de ANSES y también el complemento de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Hay algunas dudas con respecto a cuánto van a cobrar y hasta cuándo se va a pagar el complemento. En el último mes del año sigue vigente y en esta nota detallamos todo lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuándo cobra SUAF en diciembre 2021?

Si bien todavía no fueron publicadas las fechas de cobro oficiales desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se anticipan estos posibles días de pago por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 ➡ martes 7 de diciembre

DNI terminados en 1 ➡ jueves 9 de diciembre (miércoles 8 es feriado)

DNI terminados en 2 ➡ viernes 10 de diciembre

DNI terminados en 3 ➡ lunes 13 de diciembre

DNI terminados en 4 ➡ martes 14 de diciembre

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 15 de diciembre

DNI terminados en 6 ➡ jueves 16 de diciembre

DNI terminados en 7 ➡ viernes 17 de diciembre

DNI terminados en 8 ➡ lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 9 ➡ martes 21 de diciembre

Es importante recordar que las fechas son estimadas, pero falta la publicación oficial de ANSES (las mismas aplicarían a AUH). En el caso de los jubilados y pensionados, sí hubo cambios en su cronograma, que ya es oficial. Algunos beneficiarios cobrarán el mismo día de forma adelantada para no atrasar los pagos debido a la fiestas de fin de año, que son días no hábiles.

Liquidación SUAF: cuánto cobro con aumento

Asignación de $5677 por cada hijo con el aumento del 12,11%

Complemento para el tramo 1 (familias que cobran hasta $78.454 por su trabajo) y el tramo 2 (familias que cobran entre $78.454 y $115.062).

para el tramo 1 (familias que cobran hasta $78.454 por su trabajo) y el tramo 2 (familias que cobran entre $78.454 y $115.062). A eso hay que restarle la cuota si están pagando un crédito ANSES. Generalmente se descuenta entre $500 y $700.

También hay que tener en cuenta que la asignación aumenta por zonas. Además, mientras el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) suba, la asignación baja, algo que sucederá en diciembre porque los trabajadores van a recibir el aguinaldo. En algunos casos no se percibe el complemento, como sucede con quienes cobran más de $115.062 por su trabajo en blanco o facturación del monotributo.

LIQUIDACIÓN SUAF DICIEMBRE 2021

¿Cuánto percibe SUAF por discapacidad?

La Asignación Familiar por Hijo con discapacidad, con el incremento del 12,11%, pasará a ser de $18.492 en diciembre, más el complemento.

¿Se paga el complemento en diciembre?

Sí, el extra se va a depositar en el último mes del año. Sin embargo hay que recordar que la asignación sube y habrá que esperar para saber cuándo se acredita en diciembre, ya que usualmente se paga en un día en común para todas las titulares, sin terminación de documento.

Por su parte, la asignación se cobra según el cronograma de pagos de ANSES como siempre.

¿Cuál es el monto del complemento en diciembre 2021?

Esta es la mayor duda de los últimos días. Por un lado, se dijo que el complemento iba a mantener los montos actuales (sin aumento). Sin embargo, recientemente trascendió que el valor del extra se ajustaría y podría llegar a ser más bajo. Sin una confirmación oficial por parte de ANSES, planteamos las dos posibilidades:

Puede pasar que en diciembre cobren SUAF con aumento y el complemento como siempre, o sea $5063 para el tramo 1 y $3415 para el tramo 2. En el caso de confirmarse el ajuste y que baje el monto del complemento, cobrarían: $4450 para el tramo 1 y $3001 para el tramo 2.

El motivo sería que se aplica la rebaja según la categoría y escala de SUAF por la actualización de los montos con aumento de la asignación y para mantener los topes máximos permitidos. Recordemos que existe el tope de IGF, pero aún no fue publicado oficialmente y habrá que esperar la información desde ANSES.

¿Hasta cuándo se paga el extra de SUAF?

Otra pregunta frecuente es si continuará el complemento o no. Por el momento, se seguiría pagando el extra. El Jefe Regional Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, dijo en Anses al Día (Lunes a viernes a las 14 por las redes de El Ciudadano) que se evaluará la situación en base a los aumentos y la inflación para definirlo.

Sin embargo, también trascendió que se otorgaría el complemento durante todo el 2022. Existen las dos posibilidades, por lo que también habrá que esperar la confirmación oficial, que seguramente llegará en los primeros días de diciembre.

¿Cuánto cobro con descuento por créditos?

Por la cuota de un crédito ANSES se descuenta entre $500 y $700 por mes. Así, se espera que un salario familiar con descuento sea de $5123 aproximadamente. Pero siempre es importante consultar la información en Atención Virtual para tener todo el detalle.

CUÁNTO COBRO CON DESCUENTO POR CRÉDITOS

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha y liquidación:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.