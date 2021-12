ANSES | ¿Qué va a pasar con el bono para jubilados y AUH?

Ahora que arrancó diciembre, la expectativa empezó a crecer cada vez más con respecto a los bonos de fin de año. Ahora la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dio respuestas.

Todo esto en medio de otras definiciones, como las fechas de cobro en diciembre y los montos con aumento, más el aguinaldo en algunos casos y Tarjeta Alimentar en otros.

¿Se va a pagar un bono en diciembre 2021?

La respuesta es no. Lamentablemente, después de generar mucha especulación entre los beneficiarios, el Gobierno descartó por ahora el pago de un bono a jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH) para fin de año.

"No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento", explicó Cerruti en conferencia. Además destacó que en el caso de Potenciar Trabajo-que sí tiene el bono de $800- se trata de un pago que se da todos los años porque es una suerte de aguinaldo, ya que no es un plan social sino un plan de trabajo.

¿Qué pagos sí están confirmados?

Por un lado, como se mencionó recién, el bono a los titulares de Potenciar Trabajo que se va a pagar el lunes 20 de diciembre. Este también será para las AUH que estén dentro del programa y por ende cobren el salario complementario.

También está confirmado el aumento del 12,11% para todos los beneficiarios en diciembre y el aguinaldo para jubilados y pensionados. Por su parte, AUH tiene otros cobros como la Tarjeta Alimentar y los $7083 de retenido si presentan la Declaración Jurada por sus hijos en Mi ANSES.

En el caso de la Asignación Familiar (SUAF), continúa cobrando el complemento y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, indicó que en los próximos días van a anunciar la fecha de cobro de diciembre. Otros confirmados son:

Plan Mi Pieza ➡ se extendió la inscripción hasta enero de 2022 y ya están publicados los resultados del segundo sorteo. En febrero será el tercer sorteo.

Más Cultura ➡ ANSES confirmó que se abonará en diciembre el bono cultural de $5000, que también es compatible con Progresar, AUH, PNC, entre otros, siempre y cuando tengan entre 18 y 24 años. Las inscripciones siguen abiertas.

Jubilación anticipada o por tareas de cuidado.

Créditos ANSES para jubilados, pensionados y PNC.

¿Cuándo cobro en diciembre?

El organismo ya presentó el calendario de pagos oficial de diciembre 2021. Ya están percibiendo sus haberes con aumento las Pensiones no Contributivas (este jueves cobran los DNI 2 y 3). En tanto, jubilados, pensionados, AUH y SUAF empiezan su cronograma el martes 7 de diciembre.

En general, todos los beneficiarios de ANSES van a estar percibiendo sus prestaciones antes de las fiestas de fin de año.

¿Cuánto van a percibir los beneficiarios de ANSES?

Todos tienen el cuarto incremento del año. Esto quiere decir que la jubilación mínima es de $29.062, mientras que AUH pasa a ser de $4541 y SUAF se va a $5677. Por otro lado, las PNC superan los $20.000. Todos los pagos con aumento en la siguiente nota:

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.